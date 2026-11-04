EK traži i poboljšanje rezultata u dijelu istraga, krivičnog gonjenja i osuđujućih presuda u predmetima korupcije, posebno one na visokom nivou, jer je broj pravosnažnih presuda i dalje mali.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je ostvarila dobar napredak u svim poglavljima u kojima još pregovara sa Evropskom unijom (EU) dok nedavno najavljeni "Euro model" može biti rizičan za održivost javnih finansija, navodi se u godišnjem Izvještaju Evropske komisije (EK) o napretku Crne Gore, koji će biti predstavljen danas u Briselu, pišu Vijesti.

U Izvještaju, u koji je Televizija Vijesti imala uvid, konstatuje se dobar napredak i u ključnim poglavljima 23 i 24, a kao najvažnije preostale obaveze koje Brisel traži su završetak usvajanja ustavnih promjena kojima se ukida imunitet i uvodi provjera integriteta za članove Vlade.

EK traži i poboljšanje rezultata u dijelu istraga, krivičnog gonjenja i osuđujućih presuda u predmetima korupcije, posebno one na visokom nivou, jer je broj pravosnažnih presuda i dalje mali.

Traži se i hitno poboljšanje kapaciteta i uslova rada u Specijalnom državnom tužilaštvu, Specijalnom policijskom odeljenju i Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici.

Komentarišući nedavnu najavu premijera Milojka Spajića o velikom povećanju plata od januara, EK poručuje da "Euro model" može biti rizičan za održivost javnih finansija i spoljnu ravnotežu i da to tek treba detaljnije procijeniti, nakon konsultacija sa zainteresovanim stranama, prenose Vijesti.

Brisel konstatuje da je budžetski deficit Crne Gore premašio ciljnu vrijednost za prošlu godinu a da fiskalne ranjivosti i dalje postoje zbog visokog nivoa mandatornih troškova i velikih potreba za refinansiranjem duga.

Zato iz Evropske komisije sugerišu da bi Vlada trebalo da ograniči javnu potrošnju i ukupni iznos za plate u javnom sektoru u srednjem roku, i da sprovede mjere za povećanje prihoda, kako bi se osiguralo poštovanje fiskalnih pravila.