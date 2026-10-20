,,Sinoć se u Skupštini nije glasalo samo o izmjenama Ustava, već o tome ko zaista želi Crnu Goru u EU, a ko je spreman da njen evropski put zaustavi zbog tuđih interesa", napisao je premijer Milojko Spajić na društvenoj mreži X.

Izvor: MEDIA BIRO

Istakao je da mu je posebno žao što je nova generacija političara iz redova DPS-a, na javni mig (ne)formalnog šefa, javno štitila ugovor kojim se on obavezao Jedinstvenoj Rusiji prije 15 godina, aludirajući na počasnog predsjednika DPS-a i bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića.

"Ali ako govorimo jezikom činjenica jasno je ko je otvarao vrata Evropi, a ko ih je pokušavao zatvoriti. Za čijeg su se mandata građanima tri puta povećala primanja, a ko je tokom svojih poslednjih deset godina na vlasti učinio da Crnu Goru napusti čitav jedan grad veličine Nikšića", napisao je Spajić na X-u.

Sinoć se u Skupštini nije glasalo samo o izmjenama Ustava, već o tome ko zaista želi Crnu Goru u EU, a ko je spreman da njen evropski put zaustavi zbog tuđih interesa.Posebno mi je žao što je nova generacija političara iz redova DPS-a, na javni mig (ne) formalnog šefa, javno štitila ugovor kojim se on obavezao Jedinstvenoj Rusiji prije 15 godina.Ali ako govorimo jezikom činjenica jasno je ko je otvarao vrata Evropi, a ko ih je pokušavao zatvoriti. Za čijeg su se mandata građanima tri puta povećala primanja, a ko je tokom svojih poslednjih deset godina na vlasti učinio da Crnu Goru napusti čitav jedan grad veličine Nikšića.Odgovorni političari su dužni da svakodnevno kreiraju bolji ambijent u zemlji, zato im još jednom poručujem da je vrijeme za život po EURO MODELU — Milojko Spajić (@MickeySpajic)October 20, 2026

Premijer je poručio da su odgovorni političari dužni da svakodnevno kreiraju bolji ambijent u zemlji.

"Zato im još jednom poručujem da je vrijeme za život po Euro modelu", zaključio je on.