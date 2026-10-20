,,Sinoć se u Skupštini nije glasalo samo o izmjenama Ustava, već o tome ko zaista želi Crnu Goru u EU, a ko je spreman da njen evropski put zaustavi zbog tuđih interesa", napisao je premijer Milojko Spajić na društvenoj mreži X.
Istakao je da mu je posebno žao što je nova generacija političara iz redova DPS-a, na javni mig (ne)formalnog šefa, javno štitila ugovor kojim se on obavezao Jedinstvenoj Rusiji prije 15 godina, aludirajući na počasnog predsjednika DPS-a i bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića.
"Ali ako govorimo jezikom činjenica jasno je ko je otvarao vrata Evropi, a ko ih je pokušavao zatvoriti. Za čijeg su se mandata građanima tri puta povećala primanja, a ko je tokom svojih poslednjih deset godina na vlasti učinio da Crnu Goru napusti čitav jedan grad veličine Nikšića", napisao je Spajić na X-u.
Sinoć se u Skupštini nije glasalo samo o izmjenama Ustava, već o tome ko zaista želi Crnu Goru u EU, a ko je spreman da njen evropski put zaustavi zbog tuđih interesa.Posebno mi je žao što je nova generacija političara iz redova DPS-a, na javni mig (ne) formalnog šefa, javno štitila ugovor kojim se on obavezao Jedinstvenoj Rusiji prije 15 godina.Ali ako govorimo jezikom činjenica jasno je ko je otvarao vrata Evropi, a ko ih je pokušavao zatvoriti. Za čijeg su se mandata građanima tri puta povećala primanja, a ko je tokom svojih poslednjih deset godina na vlasti učinio da Crnu Goru napusti čitav jedan grad veličine Nikšića.Odgovorni političari su dužni da svakodnevno kreiraju bolji ambijent u zemlji, zato im još jednom poručujem da je vrijeme za život po EURO MODELU— Milojko Spajić (@MickeySpajic)October 20, 2026
Premijer je poručio da su odgovorni političari dužni da svakodnevno kreiraju bolji ambijent u zemlji.
"Zato im još jednom poručujem da je vrijeme za život po Euro modelu", zaključio je on.