Premijer je istakao da će kumulativno povećanje penzija od 2023. godine do aprila naredne godine biti 20 puta veće od povećanja ostvarenog tokom vladavine prethodne vlasti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić kazao je na današnjem Premijerskom satu u Skupštini Crne Gore da penzioneri nikada nijesu bolje živjeli, ali da postoji prostor za dodatno unapređenje njihovog položaja. Tokom odgovora na pitanje lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Danijela Živkovića, Spajić je ocijenio da je jedno povećanje u okviru Euro modela sedam puta veće od svih povećanja penzija koja su realizovana tokom vladavine DPS-a, prenose Vijesti.

„Preskočili ste najbitniji dio Euro modela koji se odnosi na povećanje penzija. To povećanje procentualno, ili čak u nominalnom smislu je sedam puta veće nego sva povećanja koja je DPS ikada dao za vrijeme svoje vladavine“, rekao je Spajić.

Premijer je istakao da će kumulativno povećanje penzija od 2023. godine do aprila naredne godine biti 20 puta veće od povećanja ostvarenog tokom vladavine prethodne vlasti.

On je ocijenio da je šteta što prethodno rukovodstvo DPS-a nije imalo više razumijevanja za potrebe penzionera.

„Upropastili su državu. Upravo ta teška vremena su bila za vrijeme vladavine vaše partije“, poručio je Spajić odgovarajući na pitanje Živkovića.

Lider DPS-a je tokom Premijerskog sata pitao Spajića koje konkretne mjere Vlada planira da preduzme povodom, kako je naveo, pogoršanja životnog standarda penzionera. Ukazao je na smanjenu kupovnu moć i rast troškova života, postavljajući pitanje da li penzioneri u Crnoj Gori danas mogu da žive dostojanstveno i da li su najavljenim Euro modelom zanemareni.

„Njihov životni standard je na rubu egzistencije. Razočarani su u rad vas kao premijera i vaše vlade“, kazao je Živković.

Komentarišući odgovor premijera, Živković je upitao da li je realno da penzioner preživi sa 465 eura mjesečno, uz troškove računa, ogrijeva, ljekova i osnovnih životnih namirnica.

On je ukazao i na položaj građana koji su ostvarili različit radni staž, navodeći da su oni koji su doprinose uplaćivali 40 godina dovedeni u situaciju da imaju istu penziju kao oni koji su staž uplaćivali 15 godina.

Živković je pitao i da li će Pokret Evropa sad (PES) podržati predlog DPS-a o linearnom povećanju penzija od 30 odsto za sve penzionere, pišu Vijesti.

Spajić je odgovorio da nije moguće vratiti vrijeme unazad kako bi se ranije uveli empatija i linearno povećanje penzija, poručujući da bi situacija danas bila znatno drugačija da je takav pristup postojao ranije.

„Na našu nesreću, kasni punih 30 godina. Ta empatija i mudrost bile su potrebne tada. Da nam ne trebaju ratovi, tada ste bili protiv liberala. Nažalost, to je istina koju vam neko mora reći. Vi ste nas vodili u te ratove, a mi plaćamo ceh“, kazao je premijer.

Spajić je dodao da DPS treba da ponudi konkretan plan umjesto da kritikuje aktuelnu vlast.

„Treba da izložite plan kako ćete izbjeći da ne glasate za Euro model“, rekao je Spajić.

Govoreći o ekonomskim efektima Euro modela, premijer je naveo da će poslodavci u Crnoj Gori za istu zaradu plaćati 800 eura manje nego u Hrvatskoj.

„Ajmo svi zajedno da izguramo Euro model, da nam ne ode 100 hiljada ljudi. Ubijeđen sam da će građani biti slobodniji i srećniji, da neće biti ničiji 'ćaci', nego da će znanjem i radom doći do svog cilja“, poručio je Spajić.

U replici tokom Premijerskog sata, Živković je ponovio da od premijera nije dobio konkretan odgovor na pitanje da li će PES podržati predlog DPS-a o linearnom povećanju penzija od 30 odsto.

On je ukazao na razliku između rasta zarada i povećanja penzija, tvrdeći da su plate povećane za 100 odsto, dok su penzije porasle za 10 odsto, prenose Vijesti.

„To nije brutalna diskriminacija, to je jad i bijeda. Vas u Crnoj Gori ne zanima niko, samo fotelja, kako da ostanete duže na poziciji“, kazao je Živković.

Na kraju je kritikovao odnos Vlade prema penzionerima, tvrdeći da se iza priče o empatiji kriju politički interesi i zapošljavanje članova porodica.

Rasprava na Premijerskom satu obilježena je suprotstavljenim stavovima premijera i lidera DPS-a o rastu penzija, kupovnoj moći najstarijih građana i odgovornosti prethodne i aktuelne vlasti za njihov životni standard.