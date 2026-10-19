Na dan 30. septembar u Čistoći bilo je angažovano 638 zaposlenih, dok je 79 bilo angažovano posredstvom Agencije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uz primjenu minimalnih neto zarada po Euro modelu, na osnovu postojećeg broja zaposlenih i važećeg Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, procijenjeno je povećanje troškova zarada u iznosu od 350.000 eura na mjesečnom, odnosno 4.200.000 eura na godišnjem nivou, saopštili su iz Čistoće na čijem je čelu Denis Hot, piše Dan.

Iz ovog gradskog preduzeća navode da za zarade zaposlenih, uključujući i zaposlene angažovane posredstvom Agencije, u 2026. godini izdvajaju prosječno 750.000 eura mjesečno, odnosno 9.000.000 eura na godišnjem nivou.

“Euro model, čija je primjena najavljena od januara 2027. godine, predstavlja važan faktor prilikom planiranja troškova poslovanja. Cilj društva je da primjenu Euro modela dočeka kroz odgovorno finansijsko planiranje, racionalizaciju troškova i unapređenje efikasnosti poslovanja”, saopštili su iz Čistoće.

Prema njihovimriječima u ovom trenutku ne bi bilo opravdano unaprijed najavljivati ni smanjenje broja zaposlenih ni korekciju cijena usluga, s obzirom da će društvo, nakon utvrđivanja konačnih parametara, pripremiti precizan obračun dodatnih troškova, a zatim razmotriti mogućnosti za njihovo pokriće kroz racionalizaciju rashoda, povećanje operativne efikasnosti ili u krajnjem, ukoliko bude potrebno, dodatnu podršku osnivača.

“Sve ovo imaće za cilj da se obezbijedi nesmetano funkcionisanje i redovno izmirivanje obaveza prema zaposlenima i kvalitet pružanja komunalnih usluga, uz odgovorno upravljanje finansijama društva”, kazali su iz Čistoće.

Na dan 30. septembar u Čistoći bilo je angažovano 638 zaposlenih, dok je 79 bilo angažovano posredstvom Agencije.

Preduzeće Čistoća je za narednu godinu podnijeo zahtjev za obezbjeđivanje sredstava iz budžeta Glavnog grada, da se na ime održavanja javnih površina, obezbijedi iznos od 4.400.000 eura.

“Predloženi iznos zasnovan je na planiranim troškovima poslovanja, potrebama za redovno obavljanje djelatnosti, uklanjanje neuređenih odlagališta, čišćenje vodotoka od lokalnog značaja, kao i obavezama koje društvo mora izmirivati tokom godine. Za 2026. godinu odobren je iznos od 3.200.000 eura, što znači da je zahtjev za narednu godinu, za ove pozicije, veći za 37,5 procenata. Međutim, važno je naglasiti da se poređenje vrši u odnosu na podnijeti budžetski zahtjev, a ne u odnosu na konačno odobrena sredstva, odnosno do konačnog izjašnjenja Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta i Skupštine Glavnog grada, nemamo informaciju o tome da li će, i u kojem iznosu, sredstva za 2027. godinu biti odobrena”, rekli su iz Čistoće, prenosi Dan.