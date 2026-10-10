Tokom zasijedanja razmatran je Statut Komore sudskih vještaka Crne Gore, koji je nakon diskusije jednoglasno usvojen.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U Podgorici je danas održana Osnivačka skupština Komore sudskih vještaka Crne Gore, čime je napravljen značajan korak ka uspostavljanju jedinstvenog institucionalnog okvira za organizovanje i djelovanje sudskih vještaka u državi, prenosi Dan.

Skupštinom je, u skladu sa Zakonom o sudskim vještacima Crne Gore, predsjedavao Marko Lakić, predsjednik Udruženja sudskih vještaka Crne Gore.

Tokom zasijedanja razmatran je Statut Komore sudskih vještaka Crne Gore, koji je nakon diskusije jednoglasno usvojen.

„Posebnu važnost današnjem zasijedanju daje činjenica da su sudski vještaci, iako su u proces ušli sa različitim mišljenjima i pristupima pojedinim pitanjima, kroz dijalog, međusobno uvažavanje i konstruktivnu raspravu uspjeli da dođu do jedinstvenog rješenja“, saopštili su iz Udruženja sudskih vještaka Crne Gore.

Kako su naveli, jednoglasna podrška Statutu potvrđuje spremnost predstavnika struke da zajedničke interese stave u prvi plan i razvoj Komore zasnivaju na saradnji, profesionalnoj odgovornosti i međusobnom poštovanju.

„Današnji rezultat potvrđuje da različiti stavovi ne moraju biti prepreka zajedničkom cilju, već podsticaj za pronalaženje rješenja prihvatljivog za sve“, dodaje se u saopštenju.

Nakon usvajanja Statuta, sjednica Skupštine prekinuta je do dobijanja saglasnosti Ministarstva pravde Crne Gore na usvojeni dokument.

Nastavak sjednice zakazan je za 24. oktobar 2026. godine, u 10 časova, u Amfiteatru 106 zgrade Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, na adresi Bulevar Džordža Vašingtona bb u Podgorici, piše Dan.

„Osnivanje Komore predstavlja značajan korak u daljem profesionalnom organizovanju sudskih vještaka i stvaranju uslova za unapređenje standarda struke, jačanje profesionalne odgovornosti i dalji razvoj sistema sudskog vještačenja u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja sudskih vještaka Crne Gore zaključili su da jednoglasno usvajanje Statuta potvrđuje postojanje volje da se početne razlike prevaziđu zajedničkim radom i izgradi Komora koja će zastupati interese struke i doprinositi kvalitetu i povjerenju u sudsko vještačenje.