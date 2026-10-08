Posebno spornim smatraju način na koji je organizovan proces osnivanja Komore.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Grupa od 66 aktivnih sudskih vještaka iz svih struka zatražila je od Ministarstva pravde da obustavi postupak osnivanja Komore sudskih vještaka Crne Gore, čija je osnivačka skupština zakazana za 10. oktobar, prenose Vijesti.

Kako navode, 6. oktobra uputili su zahtjev ministru pravde Bojanu Božoviću, tražeći da se čitav postupak vrati u okvire Zakona o sudskim vještacima.

Tvrde da do juče nijesu dobili odgovor Ministarstva pravde, ocjenjujući da se, svega dva dana uoči zakazane osnivačke skupštine, na taj način nastavlja ignorisanje zakonskih obaveza.

Posebno spornim smatraju način na koji je organizovan proces osnivanja Komore.

Pozivajući se na član 88 Zakona o sudskim vještacima, vještaci navode da do osnivanja Komore Ministarstvo pravde obavlja njene poslove. Istovremeno, kako tvrde, Ministarstvo je organizaciju i sprovođenje izbornih procedura prepustilo rukovodstvu Udruženja sudskih vještaka Crne Gore (USVCG).

Kao problematičan izdvajaju i uslov iz javnog poziva prema kojem kandidat za određene funkcije mora imati podršku najmanje pet odsto sudskih vještaka. Tvrde da takva odredba nije propisana Zakonom o sudskim vještacima.

Primjedbe imaju i na planirani izbor organa Komore prije donošenja Statuta.

Potpisnici saopštenja navode da je dnevnim redom osnivačke skupštine predviđen izbor predsjednika i drugih organa Komore na osnovu akata koji još nijesu usvojeni niti su prošli javnu raspravu. Smatraju da se time krše članovi 52, 54 i 88 Zakona o sudskim vještacima.

Dodatnu zamjerku imaju na Registar sudskih vještaka objavljen na zvaničnom sajtu Ministarstva pravde.

Prema njihovim navodima, u registru za više od 200 vještaka nedostaju mejl adrese ili su one pogrešno navedene, dok je sedam vještaka ostalo bez licence.

"Time je stotinama vještaka direktno onemogućeno učešće", smatraju oni.

Od Ministarstva pravde zahtijevaju da bez odlaganja povuče sporni javni poziv i predstojeći proces uskladi sa zakonskim odredbama, prenose Vijesti.

Takođe traže da Ministarstvo u potpunosti preuzme organizaciju i vođenje osnivačke skupštine, umjesto da taj proces, kako navode, prepušta interesnim grupama.

"Zahtijevamo od ministra pravde da ne bježi od svoje zakonske odgovornosti, jer neregularno formirana Komora nosi direktnu štetu po vladavinu prava, pravosudni sistem i pregovaračka poglavlja 23 i 24 sa EU", stoji u saopštenju.

Grupa sudskih vještaka pozvala je kolege da u što većem broju prisustvuju osnivačkoj skupštini zakazanoj za 10. oktobar.

"Status sudskih vještaka u Crnoj Gori doveden je do dna. Za takvo stanje najveću odgovornost snosi dosadašnja pasivnost same struke. Pozivamo sve sudske vještake u Crnoj Gori: dođite na Osnivačku skupštinu 10. oktobra! Ne dozvolite da preglasavanjem i kuloarskim spiskovima drugi odlučuju o našoj profesiji. Raščistimo sa dosadašnjim lošim praksama i izaberimo profesionalce sa moralnim i stručnim integritetom", zaključuje se u saopštenju.

Saopštenje potpisuju:

Milan Raičević, Nada Marstijepović Đurđić, Slavko Hrvačević, Stojanka Božović, Srdjan Vukić, Sonja Smolović, Predrag Boljević, Ilinka Vuković, Tomo Žižić, Dušan Milošević, Miodrag Vujović, Milica Popadić, Milenko Popadić, Dragan Žarković, Dragana Raičević, Sanja Međedović, Milojica Zindović, Božo Zejak, Nenad Bracović, Milivoje Kasalica, Nataša Stjepanović Nikoloska, Dragan Radović, Sanja Milošević, Bosiljka Milošević, Veljko Vasiljević, Jovana Božović, Ljubomir Peković, Budimirka Bošković, Stevan Gajević, Borka Boričić, Nenad Jevrić, Sanja Dujović, Zorica Krsmanović, Darja Vukotić, Ljubomir Bojović, Đorđije Đurašević, Luka Perić, Zdravko Milosavljević, Sandra Škatarić, Sandra Jontes, Mirko Perović, Milica Blečić, Vladan Marić, Dubravka Popović, Venka Janjušević, Biljana Bulatović, Dejan Zejak, Perunika Djina Kokić, Jovica Radovanović, Olivera Knežević, Rajka Božović, Vladimir Janjušević, Tatjana Vujošević, Tatjana Vuković, Vesna Topalović, Jovo Đonović, Maja Miranović, Branka Ratković, Ratko Vujović, Tijana Tomić, Miroslav Vuković, Milka Đukić, Mirsad Dreić, Vera Milošević, Anastasija Boljević i Rade Čabarkapa.