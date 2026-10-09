Javni poziv za izbor izvođača radova na izgradnji Istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici biće raspisan u ponedjeljak, dok se početak radova očekuje krajem ove ili početkom naredne godine.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Projekat, koji se najavljuje još od 2007. godine, obuhvatiće izgradnju tribine sa 6.100 mjesta i dvoetažne podzemne garaže sa više od 400 parking mjesta.

Sporazum o saradnji, kojim su definisani pravci djelovanja na realizaciji projekta, potpisali su Glavni grad, Ministarstvo javnih radova i Fudbalski savez Crne Gore. Ovim je napravljen značajan korak ka realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da će tenderski postupak trajati mjesec dana, nakon čega se očekuje početak fizičkih radova.

„Ovo je veliki dan za Podgoricu i sport u Podgorici i Crnoj Gori. Projekat Istočne tribine datira još od 2007. godine, a ova gradska administracija, uz snažnu podršku Vlade Crne Gore i ministarke Majde Adžović, uspijeva da ga polako privede kraju“, istakao je Mujović.

On je naglasio da značaj projekta prevazilazi sportske potrebe, s obzirom na to da je planirana dvoetažna podzemna garaža sa više od 400 parking mjesta, čime bi se značajno ublažio problem nedostatka parking prostora u glavnom gradu.

Mujović je najavio i nove projekte u oblasti sporta, među kojima je dugoočekivana izgradnja Atletskog stadiona u Podgorici.

Ministarka javnih radova Majda Adžović ocijenila je da je potpisivanje sporazuma potvrda značaja saradnje državnih institucija i lokalne uprave u realizaciji kapitalnih projekata.

„Izgradnja Istočne tribine nije samo projekat iz oblasti sporta, već i odgovor na jednu od važnih potreba Glavnog grada – nedostatak parking prostora. Podzemna garaža doprinijeće zadovoljavanju potreba grada koji se nesporno širi“, kazala je Adžović.

Nova tribina sa 6.100 mjesta

Istočna tribina biće izgrađena u skladu sa standardima FIFA i UEFA, a ukupni kapacitet iznosiće 6.100 mjesta. Planirano je 5.694 mjesta za gledaoce, 30 mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, 66 mjesta za novinare, 260 mjesta u VIP loži i 50 mjesta za specijalne VIP goste.

Objekat će, osim tribinskog prostora, sadržati medijske prostorije, konferencijsku salu, miks zonu, TV studije, poslovne i komercijalne prostore, kao i prateće tehničke i servisne sadržaje.

Realizacijom projekta Podgorica bi trebalo da dobije savremeniji sportski objekat, bolje uslove za fudbalske klubove i reprezentaciju, ali i dodatne parking kapacitete koji će biti na raspolaganju gradu.