Odluka je ponovo otvorila pitanje obavezne vakcinacije, prava roditelja, ali i zaštite druge djece u predškolskim ustanovama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ustavni sud Crne Gore juče je ocijenio da uslovljavanje boravka djece u vrtićima obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu. Sud je naveo da je zaštita zdravlja djece i stanovništva legitiman cilj, uz zakonom predviđen izuzetak za djecu sa trajnom medicinskom kontraindikacijom.

Odluka je ponovo otvorila pitanje obavezne vakcinacije, prava roditelja, ali i zaštite druge djece u predškolskim ustanovama.

Tim povodom, pitali smo građane Podgorice da li podržavaju odluku Ustavnog suda, da li smatraju da vakcinacija treba da bude uslov za boravak djece u vrtiću i kako gledaju na prava roditelja u ovom slučaju.



POGLEDAJTE VIDEO:

Anketa: Vakcinacija kao uslov za vrtić? Evo šta kažu građani Izvor: Mondo/Anja Bajčetić i Nina Davidović





