Poznati bugarski biznismen i predsjednik fudbalskog kluba Botev, Ilijan Filipov, ubijen je u Plovdivu. On je pogođen metkom u glavu, a policija je pokrenula istragu o ovom zločinu.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Lyubomir Tzenkov

Bugarski biznismen Ilijan Filipov, koji se bavio transportnom i građevinskom industrijom, ubijen je u Plovdivu. Pogođen je metkom u glavu, piše Bnrnews.

Ilijan Filipov bio je osnivač i direktor kompanije PIMK, najveće transportne firme u zemlji, koja se svrstava i među deset najvećih u Evropi. Takođe je bio predsjednik Fudbalskog kluba Botev iz Plovdiva. Njegovo ime vezuje se i za izgradnju stadiona "Hristo Botev" u Plovdivu.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, dojava o ustrijeljenom muškarcu primljena je oko jedan sat posle ponoći na jednoj adresi u naselju u Plovdivu. Smrt je konstatovana na licu mjesta, a pokrenuta je istraga o ovom teškom zločinu.

"Ilijan Filipov će zauvijek ostati dio istorije Boteva iz Plovdiva. Njegov doprinos spasavanju kluba u leto 2025. godine i njegova posvećenost žuto-crnoj ideji ostaće upamćeni među svima u našoj porodici. Njegovo ime biće ispisano zlatnim slovima za buduće generacije nakon uspješnog završetka rekonstrukcije stadiona 'Hristo Botev', čime je postao najsavremeniji sportski objekat u Bugarskoj."

Uprava fudbalskog kluba izdala je ovo saopštenje nakon ubistva svog vlasnika Ilijana Filipova.