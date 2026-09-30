Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je procijenjena vrijednost projekta 15,8 miliona eura, dok je rok za realizaciju radova 550 dana.

Izvor: MONDO

Uprava za saobraćaj pokrenula je postupak javne nabavke za rekonstrukciju oko 12 kilometara magistralnog puta na dionici Seljani – Zaborje.

Riječ je o dijelu magistralnog puta Nikšić – Plužine, koji se nadovezuje na ranije rekonstruisanu dionicu Zaborje – Jasenovo Polje. Na ovaj način nastavlja se modernizacija jednog od značajnijih putnih pravaca koji povezuje Nikšić sa sjeverozapadnim dijelom Crne Gore, prenosi CdM.

Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je procijenjena vrijednost projekta 15,8 miliona eura, dok je rok za realizaciju radova 550 dana.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće saobraćajnice, koja će imati dvije saobraćajne trake širine po 3,5 metara. Na usponima će, na ukupnoj dužini od oko 1,8 kilometara, biti izgrađene i dodatne trake namijenjene sporijim vozilima.

Značajan dio projekta odnosi se i na povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Planirana je ugradnja čelične zaštitne odbojne ograde, kao i postavljanje nove saobraćajne signalizacije duž rekonstruisane dionice.

“Realizacijom projekta biće značajno poboljšani bezbjednost i kvalitet saobraćaja na ovoj dionici, dok će nastavak rekonstrukcije magistralnog pravca Nikšić – Plužine doprinijeti boljoj povezanosti ovog područja sa ostatkom državne putne mreže”, navode iz Uprave za saobraćaj.