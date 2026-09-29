Rožajska policja je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, krivičnu prijavu protiv maloljetnice stare 16 godina, kod koje je pronađena marihuana

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako je saopšteno iz Uprave policije, policijski službenici su izvršili pretres porodične kuće na području Rožaja, koju koriste S. S. i njena maloljetna šesnaestogodišnja ćerka.

Prilikom pretresa, kod maloljetnice je pronađeno 35 PVC pakovanja sa sadržajem marihuane, kao i određena količina marihuane u odvojenom pakovanju i jedna ručno pravljena cigareta sa sadržajem marihuane.

“Od ovih lica su u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Rožaje prikupljena obavještenja, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, protiv maloljetnice podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, naveli su iz policije.