Rožajska policja je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, krivičnu prijavu protiv maloljetnice stare 16 godina, kod koje je pronađena marihuana
Kako je saopšteno iz Uprave policije, policijski službenici su izvršili pretres porodične kuće na području Rožaja, koju koriste S. S. i njena maloljetna šesnaestogodišnja ćerka.
Prilikom pretresa, kod maloljetnice je pronađeno 35 PVC pakovanja sa sadržajem marihuane, kao i određena količina marihuane u odvojenom pakovanju i jedna ručno pravljena cigareta sa sadržajem marihuane.
“Od ovih lica su u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Rožaje prikupljena obavještenja, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, protiv maloljetnice podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, naveli su iz policije.