Iz ministarstva su saopštili da odluka potvrđuje značaj zaštite zdravlja djece i stanovništva, kao i odgovornost države da javnozdravstvene mjere zasniva na medicinskim dokazima, stručnoj procjeni i zaštiti najranjivijih.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ministarstvo zdravlja pozdravilo je odluku Ustavnog suda kojom je potvrđena ustavnost odredbi Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje propisuju imunizaciju kao uslov za pohađanje predškolskih ustanova, uz izuzetak djece sa trajnom medicinskom kontraindikacijom. Iz ministarstva su saopštili da odluka potvrđuje značaj zaštite zdravlja djece i stanovništva, kao i odgovornost države da javnozdravstvene mjere zasniva na medicinskim dokazima, stručnoj procjeni i zaštiti najranjivijih.

„Imunizacija je jedno od najvećih dostignuća savremene medicine i civilizacijski standard zaštite javnog zdravlja“, navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da Crna Gora ima dugu tradiciju obavezne imunizacije. Vakcinacija protiv variole vere uvedena je još 1891. godine, u vrijeme Knjaževine Crne Gore, kao obavezna javnozdravstvena mjera.

Prema podacima Ministarstva, obuhvat prvom dozom MMR vakcine među predškolskim kohortama rođenim od 2020. do 2024. godine, zaključno sa 28. septembrom, iznosi 64,2 odsto. U kohorti djece rođene 2024. godine obuhvat je povećan sa 13,2 na 36,2 odsto.

“Tokom 2026. godine, zaključno sa 28. septembrom, dato je ukupno 11.324 MMR doza, od čega 6.156 prvih doza. Samo od 1. avgusta do 28. septembra dato je 4.784 doza, uključujući 4.321 prvu dozu”, kazali su.

U Ministarstvu ocjenjuju da podaci pokazuju napredak, ali i potrebu za nastavkom imunizacije kako bi se dostigao obuhvat od najmanje 95 odsto, koji je potreban za pouzdanu zaštitu zajednice od epidemijskog širenja malih boginja.

Posebno ističu zaštitu djece koja zbog trajnih medicinskih kontraindikacija ne mogu biti vakcinisana, navodeći da njihova zaštita u velikoj mjeri zavisi od visokog nivoa kolektivnog imuniteta.

Ministarstvo zdravlja najavljuje nastavak aktivnosti na unapređenju dostupnosti imunizacije, komunikacije sa roditeljima i povjerenja u zdravstveni sistem, kao i intenzivniju saradnju sa roditeljima, pedijatrima i zdravstvenim radnicima.

Cilj, kako navode, ostaje povećanje obuhvata imunizacijom i obezbjeđivanje zaštite svakom djetetu koju savremena medicina može da pruži.