U zajedničkom saopštenju oni navode da su zaštita javnog zdravlja i zaštita najosjetljivijih grupa pitanje društvene solidarnosti i odgovornosti.

Izvor: Kurir

Odluka Ustavnog suda kojom je podržana obavezna vakcinacija kao uslov za upis djece u predškolske ustanove predstavlja jasnu poruku da pravo djeteta na zdravlje i život mora imati prioritet u odnosu na pojedinačne interese i stavove, ocijenili su epidemiolog i direktorica NVO Ipso Facto Milena Popović Samardžić, pedijatar Jovan Raičević, doktor neurobiologije Vojislav Pejović i izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević, prenose Vijesti.

U zajedničkom saopštenju oni navode da su zaštita javnog zdravlja i zaštita najosjetljivijih grupa pitanje društvene solidarnosti i odgovornosti.

Prema njihovim riječima, odluka Ustavnog suda zasnovana je na međunarodnim naučnim i pravnim standardima.

„Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih“, navode u saopštenju.

Ističu da je MMR vakcina bezbjedna i da pruža zaštitu od malih boginja, zaušaka i rubeole. Navode i da su višedecenijska istraživanja sprovedena na milionima djece odbacila povezanost MMR vakcine sa autizmom.

„Višedecenijska istraživanja na milionima djece u potpunosti su odbacila bilo kakvu povezanost ove vakcine sa autizmom. Male boginje nisu bezazlena bolest. U Makedoniji je tokom 2018-2019. godine registrovano 1.900 oboljelih od malih boginja, sa četiri smrtna ishoda. Već 2025. godine ljekari sa Klinike za dječje bolesti u Skoplju uočili su čak dva slučaja subakutnog sklerozirajućeg panencefalitisa (SSPE), fatalne komplikacije malih boginja. U istom periodu u Srbiji je bila aktivna epidemija malih boginja sa preko 5.000 oboljelih i 15 smrtnih ishoda. I dvije godine nakon epidemije dijagnostikovan je jedan slučaj SSPE“, podsjećaju.

Autori saopštenja upozoravaju da pred institucijama javnog zdravlja i pedijatrima i dalje ostaje zadatak povećanja obuhvata MMR vakcinacijom. Prema njihovim navodima, sadašnji obuhvat iznosi 34 odsto, dok je za održavanje kolektivnog imuniteta i sprečavanje epidemija potrebno dostići 95 odsto.

Odluku Ustavnog suda vide kao jedan od koraka ka smanjenju „rizika koji prijeti našim najmlađima“, posebno imajući u vidu epidemije malih boginja koje su aktivne u regionu, pišu Vijesti.

Kao dugoročan cilj navode jačanje svijesti o značaju pravovremene vakcinacije i povjerenja u vakcine, kakvo, prema njihovoj ocjeni, postoji u skandinavskim zemljama.

Poručuju da odluku Ustavnog suda ne treba posmatrati kao sankciju, već kao izraz društvene solidarnosti i odgovornosti.

„Vakcinisanjem svoje djece štitimo i njih i pružamo zaštitu onoj djeci koja iz opravdanih medicinskih razloga ne mogu primiti vakcinu“, navode oni.

Na kraju apeluju na roditelje da se prilikom donošenja odluka o vakcinaciji oslanjaju na zvanične naučne podatke i savjete zdravstvenih radnika.

„Apelujemo na sve roditelje da se oslone na zvanične naučne podatke i na savjete zdravstvenih radnika, da se odazovu pozivu za vakcinaciju i da time zajednički osiguramo bezbjedno i zdravo okruženje u našim vrtićima, školama i društvu u cjelini“, piše u saopštenju.