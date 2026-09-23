Sin izraelskog ambasadora u SAD, Nerija Leiter, teško je povrijeđen u napadu automobilom na Zapadnoj obali. Napadač je ubijen na licu mjesta, a incident se dogodio uoči obraćanja Netanjahua Ujedinjenim nacijama.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Sin izraelskog ambasadora u SAD Jehiela Leitera teško je povređen u napadu automobilom na Zapadnoj obali u srijedu popodne, prema navodima regionalnih vlasti, dan uoči obraćanja premijera Benjamina Netanjahua Ujedinjenim nacijama.

Nerija Leiter, vojnik rezervnog sastava koji je bio na kontrolnom punktu u blizini naselja Beit Horon, hitno je prevezen u bolnicu u Jerusalimu, saopštile su službe za hitne intervencije.

"Neriji je potrebno čudo. Vjerujem u moć molitve i vjerujem da se, kada se narod Izraela ujedini, dešavaju čuda", naveo je Leiter u objavi na društvenim mrežama.

Vozač automobila, 29-godišnji Mahmud Muhamed Mahmud Sulejman, Palestinac iz obližnjeg sela Beit Ur al-Tahta, ubijen je na mjestu napada, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja. Leiterov stariji sin, 39-godišnji Moše Jedidja Leiter, poginuo je u borbama u Gazi u novembru 2023. godine, tokom prvih nedelja rata.