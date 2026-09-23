Policija je naredila evakuaciju zgrade u naselju Vojvode Vlahovića nakon što se obrušio potporni zid gradilišta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija je naredila evakucija zgrade u Vojvode Vlahovića nakon što su automobil i dio parkinga upali u veliki ponor kad se obrušio potporni zid na jednom gradilištu u blizini okretnice autobusa.

Kako se saznaje, na mjestu incidenta, potporni zid na gradilištu se obrušio oko 17 sati, a potom se u rupu od temelja, duboku nekoliko desetina metara, survao dio parkinga obližnje zgrade i jedan automobil, a povređenih, srećom, nema.

Na fotografijama i snimcima sa mjesta događja vidi se automobil bele boje koji je upao u ponor i veliki dio parkinga obližnje zgrade koji se takođe survao u jamu duboku nekoliko desetina metara.

Takođe se vidi da na rubu ponora stoji i bager. Stanari zgrade ispred koje je nastao ponor ne kriju zabrinutost.

"Već dva mjeseca pričamo da će da se sruši. Zemlja se non-stop odlama", navodi jedan stanar.

"Svakog dana, kada prolazim ovuda i gledam ovu rupu, prođe mi misao kroz glavu kako će se desiti ovakav najgori scenario. Jezivo je bilo gledati ovo svakog dana. Stanari su pokušavali sve, organizovali smo blokade i proteste, čak je nekoliko dana bio ukinut i minibus koji nam je bio jedina veza sa naseljem, ali ništa nije uspjelo", kaže stanovnica naselja.

Policija je zatvorila ulicu za saobraćaj i preusmerila autobuse.

(Telegraf/MONDO)