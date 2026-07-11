Iz Glavnog grada ističu da otvaranje nove zgrade predstavlja važan trenutak za kulturni razvoj Podgorice.

Izvor: MONDO

Glavni grad Podgorica i Gradsko pozorište organizuju svečanost povodom otvaranja nove zgrade Gradskog pozorišta, koja će biti održana u ponedjeljak, 13. jula, sa početkom u 20 časova, saopšteno je iz Glavnog grada, prenose Vijesti.

Novi objekat simbolično će otvoriti gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, direktorica Gradskog pozorišta Sandra Vujović i direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Bajko Vučićević, presijecanjem vrpce.

Svečanosti će, kako je najavljeno, prisustvovati predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić, predstavnici državnih i lokalnih institucija, ličnosti iz kulturnog i javnog života, kao i brojni gosti, pišu Vijesti.

Iz Glavnog grada ističu da otvaranje nove zgrade predstavlja važan trenutak za kulturni razvoj Podgorice.

"Otvaranje nove zgrade Gradskog pozorišta predstavlja jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Podgorici, čime se nakon decenije čekanja završava realizacija projekta od izuzetnog značaja za razvoj pozorišne umjetnosti i kulturnog života glavnog grada", piše u saopštenju.