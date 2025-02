Knežević je objavio fotografije na kojima se vidi Đukanović koji na ruci ima skupocjene satove, uz detaljan opis o kojim markama je riječ i koliko koštaju. Uvidom u imovinske kartone koje je šef države dostavio ASK nema podataka o tome da je prijavio satove.

Inicijativu o ispitivanju porijekla Đukanovićevih satova pokrenula je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) još u aprilu 2019.godine.

Inače, na odluku u ovom predmetu čeka se više od pet godina i uprkos raznim najavama nikada nije donijeta, ali iz sadašnjeg rukovodstva Agencije poručuju da su spremni da stvar dovedu do kraja, prenosi RTCG.

Tada vlasnik Atlas grupe, a sada uhapšeni biznismen Duško Knežević pozvao je Agenciju za sprečavanje korupcije (ASK) i Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da ispitaju kako je raniji šef države Milo Đukanović stekao milionski vrijedne satove i zašto to nije prijavio u svojim imovinskim kartonima.

Knežević je tada objavio fotografije na kojima se vidi Đukanović koji na ruci ima skupocjene satove, uz detaljan opis o kojim markama je riječ i koliko koštaju. Uvidom u imovinske kartone koje je šef države dostavio ASK nema podataka o tome da je prijavio satove, kako piše RTCG.

Na jednoj od fotografija vidi se Đukanović sa „Patek Philippe Sky Moon Tourbillon” satom, vrijednim 1.350.000 dolara, tvrdio je Knežević.

Na drugoj fotografiji šef DPS-a nosi sat „Breguet Tourbillon Perpetual Calendar 3795pr/1e/9v6”, vrijedan, kako je naveo Knežević, 185.808 dolara.

Na trećoj fotografiji, Đukanović ima sat „Ulysse Nardin Classic Skeleton Tourbillon 18k white gold mens watch 1700-129/03” koji, kako je tada tvrdio Knežević, vrijedi 79.000 dolara. Ukupno, na osnovu tih podataka, utvđeno je da se radi o satovima vrijednim 1.614.808 dolara, ili 1.442.572 eura.

Đukanović je negirao optužbe, tvrdeći da se radi o podmetačinama.

ASK: Đukanović prekršio zakon u slučaju VIP kartice

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je ranije ove sedmice da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer 2019. godine nije prijavio novčani iznos od 16.741 eura. To je isti godišnji period kada je ASK formirala predmet "Satovi". Obje inicijative prije šest godina pokrenuo je MANS.

To je prvi put od osnivanja ASK-a da je donijeta takva odluka u slučaju Đukanovića, prenosi RTCG.

"Utvrđuje se da je Đukanović, kao javni funkcioner, prekršio član 25 stav 3 alineja 2 Zakona o sprečavanju korupcije, jer Agenciji u toku 2019. nije dostavio Izvještaj o prihodima ì movini u slučaju promjene iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine, u zakonom propisanom roku, i time nije prijavio novčani iznos od 16.741 eura koji je kao uvećanje imovine bio dužan da prijavi", navodi se u odluci ASK-a.

Đukanović najavio tužbu, tvrdi da je u pitanju otrcani senzacionalizam

Nedugo nakon odluke ASK-a oglasio se i Đukanović poručujući da će podnijeti tužbi Upravnom sudu protiv Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) nakon što mu dostave odluku u kojoj piše da je prekršio Zakon o sprečavanju korupcije.

"Donošenje upravnog akta, bez prethodne mogućnosti da se izjasnim o rezultatima ispitnog postupka i pored izričite zakonske obaveze Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) da mi obezbijedi ovo pravo, ukazuje na očiglednu namjeru da se prekrši čl.14. Zakona o upravnom postupku. Ovakvo postupanje, samo po sebi, podrazumijeva pozivanje na odgovornost onih koji svjesno i namjerno krše zakon, da bi udovoljili očekivanju onih protagonista političke scene pod čijim pritiskom rade, a koji svoj politički opus ne vide dalje od otrcanog senzacionalizma ovog tipa", istakao je Đukanović.

Kazao je da u pogledu pravne nepismenosti odluke sve što treba reći, naći će se u tužbi koju će, kako je naveo, podnijeti Upravnom sudu, odmah nakon što ga "konačno udostoje dostavljanja predmetne odluke".

Mrdović: Očekivanja javnosti značajno narasla

Predstavnica NVO Akcija za socijalnu pravdu (ASP) Ines Mrdović saopštila je za Portal RTCG da odluka ASK-a o VIP kartici vrlo značajna, ne samo zato što, kako je navela, prvi put pokazuje kršenje zakona od nekada najmoćnijeg političara u zemlji i neprijavljivanje prihoda, već što ukazuje "u kom pravcu treba dalje istraživati čitav slučaj, odnosno da li je VIP revolving kartica povezana sa određenim nedozvoljenim uticajima ili trgovanjem tim uticajem".

Mrdović poručuje da sada čitav slučaj mora biti u rukama Specijalnog državnog tužilaštva, a ono što će biti poseban izazov, kako poručuje, jeste da li se radnje mogu podvesti pod zakonski opis bića nekog krivičnog djela, kako prenosi RTCG.

"Svakako da značajnu ulogu igra i veliki protek vremena, ne samo zbog rokova zastarjelosti potencijalnog krivičnog gonjenja, koji se računaju u odnosu na težinu zaprijećene kazne, već i činjenice da poslije toliko vremena prikupljanje dokaza može biti otežano. U svakom slučaju, tužilački organi morali bi posebnu pažnju da usmjere na motive davanja nekome VIP revolving kartice, pri čemu je taj neko tada najuticajnija politička ličnost u zemlji (a on je ne prijavljuje), dok sa druge strane treba tražiti uzročnu vezu u odnosu na ostvarene koristi (poslove) onoga ko je dao revolving karticu. Pored toga, može se pretpostaviti da ima i "svjedoka" u vezi sa ovim slučajem, koji raspolažu sa dodatnim informacijama", kazala je ona.

Istakla je da tužilačka organizacija treba da pokaže da ima dovoljno volje da se pozabavi na pravi način sa ovim slučajem.

"Ovo iz razloga što je opšte poznato da tužilačka organizacija nije prošla proces vetinga (kao uostalom ni sudstvo ili policijska organizacija), već javnost i dalje percipira da su u njoj i mnogi podložni različitim uticajima. U isto vrijeme, vrlo brzo će se pokazati da li će Đukanović pred sudom pokušati da ospori odluku ASK-a, u kojem takođe, shodno opštim javnim percepcijama, ima mnogo podložnih uticajima i pristrasnih. U svakom slučaju, odluka ASK pokazuje da podataka i dokaza očigledno ima, ali je samo pitanje da li tim institucije žele da se pozabave", kazala je Mrdović.

Poručuje da je javnost u očekivanju i odluke o famoznim satovima Đukanovića, te da su nakon prve odluke ASK-a, očekivanja javnosti značajno narasla, piše RTCG.

Navodi da su pored toga, oči građanstva i dalje uprte u slučaj "Prvog miliona" i "Ničije kuće".

Ipak, Mrdović zaključuje da se stiče utisak da je sve to "samo vrh ledenog brijega u odnosu na ukupno bogatstvo porodice Đukanović".