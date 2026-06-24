Prema odluci ASK-a, podaci Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pokazuju da su za devet od ukupno 11 komada oružja bili izdati oružni listovi za držanje i nošenje, dok su za preostala dva evidentirani oružni listovi za držanje oružja.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer u redovnom godišnjem izvještaju o prihodima i imovini za 2022. godinu nije prijavio vlasništvo nad 11 komada vatrenog oružja, koje se smatra pokretnom imovinom, prenosi CdM.

Prema odluci ASK-a, podaci Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pokazuju da su za devet od ukupno 11 komada oružja bili izdati oružni listovi za držanje i nošenje, dok su za preostala dva evidentirani oružni listovi za držanje oružja.

„U Đukanovićevom neprijavljenom arsenalu, bili su puške Merkel 140E i Merkel K1, pištolji i revolveri Smith & Wesson, Beretta, Caracal, Magnum Research Desert Eagle i Zastava CZ99, Nort American Arms mini revolver, kao i dva komada vatrenog oružja bez navedene kategorije, marke, modela i kalibra“, piše u odluci ASK-a.

U izjašnjenju punomoćnika Đukanovića nije osporeno da je navedeno oružje bilo u njegovom vlasništvu tokom obavljanja predsjedničke funkcije. Ipak, naglašeno je da nije postojala namjera prikrivanja imovine niti izbjegavanja zakonskih obaveza, te da je riječ o imovini koja je uredno registrovana kod nadležnih organa i dostupna u zvaničnim evidencijama. Punomoćnik je ukazao i na procesne nedoumice u vezi sa vremenom pokretanja postupka, s obzirom na to da je predmet provjere izvještaj podnijet 10. marta 2023. godine, dok je postupak pokrenut tek 2026. godine.

Agencija je odbacila te navode, ocijenivši da zakonski rokovi za pokretanje postupka nijesu istekli. U odluci se navodi da se postupci ne mogu pokrenuti nakon isteka deset godina od dana učinjene povrede, odnosno pet godina od trenutka saznanja za povredu.

ASK je takođe ocijenila da tvrdnje o nepostojanju namjere skrivanja imovine ne mogu uticati na drugačiji ishod postupka. Kako se navodi, Đukanović je, imajući u vidu funkciju koju je obavljao, bio obavezan da postupa sa posebnom pažnjom, odgovornošću i savjesnošću.

„Od lica koje vrši visoku javnu funkciju opravdano se očekuje viši standard postupanja u odnosu na prosječne građane, naročito u pogledu ispunjavanja zakonskih obaveza koje se odnose na transparentnost imovinskog stanja, zbog čega ovaj organ neprijavljivanje 11 komada vatrenog oružja ne može tretirati kao običan previd“, navodi se u odluci ASK-a.

Agencija je dodatno istakla da se, imajući u vidu dužinu Đukanovićevog angažmana na javnim funkcijama, kao i činjenicu da se propisi o prijavljivanju imovine primjenjuju već dvije decenije, ne može prihvatiti obrazloženje da je riječ o previdu. U odluci se podsjeća i da namjera nije konstitutivni element za utvrđivanje kršenja Zakona o sprečavanju korupcije, piše CdM.

Pozivajući se na ranije i važeće zakonske odredbe, ASK navodi da su javni funkcioneri dužni da dostavljaju tačne i potpune podatke o prihodima i imovini, uključujući i pokretne stvari za koje postoji obaveza registracije kod nadležnih organa.

U odluci se navodi da je postupak pokrenut po službenoj dužnosti 5. marta 2026. godine, nakon medijskih navoda i izvršene provjere imovine i prihoda. Tim povodom od MUP-a je zatražena kompletna hronologija posjedovanja oružja.

Kako se navodi, Đukanović je tokom obavljanja funkcije predsjednika Crne Gore dostavio izvještaj sa nepotpunim i netačnim podacima, jer u rubrici koja se odnosi na pokretnu imovinu za koju je potrebna registracija nije naveo oružje evidentirano u evidencijama MUP-a.

MUP je, prema odluci, obavijestio Agenciju da postoje podaci o evidentiranom oružju u vlasništvu Đukanovića tokom tog perioda, kao i da u elektronskoj evidenciji nema podataka o odjavi bilo kojeg od prijavljenih komada oružja.

ASK je utvrdila da je Đukanović u izvještaju za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na pokretnu imovinu koja podliježe registraciji, prijavio samo motorno vozilo Audi A3 koje se vodi na ime njegove supruge, dok nije prijavio nijednu pokretnu stvar u svom vlasništvu. Takođe, uvidom u sve njegove imovinske kartone od početka rada Agencije, odnosno od 1. januara 2016. godine, utvrđeno je da vatreno oružje nikada nije bilo prijavljivano.

U odluci se podsjeća da je Đukanović funkciju predsjednika Crne Gore obavljao od 20. maja 2018. do 20. maja 2023. godine, te da je, prema ocjeni Agencije, bio dužan da u izvještaju za 2022. godinu prijavi svu pokretnu imovinu u svom vlasništvu, kao i imovinu članova zajedničkog domaćinstva.