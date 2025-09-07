Vršilac dužnosti direktorice Doma starih u Nikšiću Jelena Banjević saopštila je da su nakon požara koji se jutros desio u toj ustanovi svi korisnici dobro, te da ni u jednom trenutku nijesu bili ugroženi.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Prema njenim riječima požar je izbio jer je jedan od korisnika protivno pravilima Doma konzumirao duvanske proizvode u sobi, prenosi RTCG.

Jedna osoba povrijeđena je jutros usljed požara koji je izbio u jednoj od soba Doma.

“Nešto malo prije devet časova od strane kolega obaviještena sam da je u Domu u jednoj od soba izbio požar. Služba zaštite i spašavanja je na vrijeme i odmah obaviještena, i u tom trenutku već su bili na terenu. Naši zaposleni, koji su inače u trenutku izbijanja požara bili sa korisnicima jer je u toku bila redovna jutarnja toaleta i podjela doručka, reagovali su brzo i efikasno, tako da ni u jednom trenutku niko od korisnika nije bio u opasnosti niti životno ugrožen”, kazala je Banjević.

Istakla je da je požar lokalizovan brzom reakcijom zaposlenih i vatrogasaca.

“Svakodnevno apelujemo na naše korisnike da ne konzumiraju duvanske proizvode u prostorijama koje tome nijesu namijenjene, već u za to namijenjenim i prilagođenim prostorijama koje su naznačene. Takođe,još jednom obavještavamo porodice i rodbinu naših korisnika da su svi korianici dobro i da ni u kom trenutku nijesu bili ugroženi”, poručila je Banjević.