U požaru koji je jutros u 8.50 izbio u Domu starih u Nikšiću, povrijeđena je jedna osoba.

Izvor: JAVIER TORRES / AFP / Profimedia

To lice je prevezeno u u hitnu službu Opšte bolnice u Nikšiću zbog posledica izloženosti dimu i lakših opekotina.

Požar su uspješno lokalizovali pripadnici nikšićke Službe za zaštitu i spašavanje.

"Požar u jednoj od soba u Staračkom domu. Uspjesnom akcijom naših vatrogasaca spaslaca evakuisano je 10 osoba sa tog sprata i požar je usješno lokalizovan i likvidiran. Jedna osoba je prevežena u HMP zbod posledica izloženosti dimu " rekao je za „Dan“ Slavko Tadić, komandir nikšićke Službe za zaštitu i spašavanje, prenosi Dan.