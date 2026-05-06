Crnogorsko Ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom, čiji je brod Frančeska na kome su kapetan i još tri pomorca crnogorski državljani, zaplijenila Iranska revolucionarna garda.

Potvrdili su da su naši pomorci dobro i da još uvijek imaju dovoljno zaliha hrane i vode. Pripadnici iranske vojske, koji su na brodu, ponašaju se veoma korektno prema posadi, javlja TVCG, prenosi portal RTCG.

Podsjećamo, Iranska revolucionarna garda zaustavila je 22.aprila brod Frančeska, kada je pokušao da prođe kroz Ormuski moreuz. Pregovori između brodovlasnika i iranskih zvaničnika su u toku.