Prema podacima Ministarstva, u rizičnom području Persijskog zaliva evidentirano je ukupno 44 crnogorska pomorca, dok je dio njih u međuvremenu evakuisan ili se iskrcao kada su se za to stekli uslovi.

Crnogorski pomorci koji se nalaze na brodu zadržanom od strane iranskih snaga trenutno su u dobrom psihofizičkom stanju i nema neposrednih bezbjednosnih prijetnji, saopštio je u Bojama jutra na Televiziji Vijesti Goran Idrizović iz Ministarstva pomorstva.

Ipak, situacija ostaje neizvjesna, a komunikacija sa porodicama ograničena je na oko pola sata dnevno. Nadležne institucije, brodarska kompanija i porodice u kontaktu su sa posadom, ali uglavnom posredno, dok se pregovori vode na međunarodnom nivou uz uključivanje relevantnih organizacija.

“Zadnji kontaks koji smo imali s njima je od juče. Osim što se nalaze u nezavitnoj situaciji, na brodu koji je zaustavljen od iranskih snaga, na brodu gdje je presutno vojno osoblje, koje se prema trenutnjama zapovednika ponaša sasvim veri profesionalno. Ono što znamo i što je malo otežavajući faktor je činjenica da su im u nekom smislu ograničena mogućnost komunikacije”, rekao je Idrizović.

Kazao je i da oni imaju samo sat vremena dnevno za komunikaciju.

“Imaju manje, imaju pola sata. To je isključivo sa porodicama. I onda mi dobijamo posredno informacije u kontaktu sa njihovim porodicama i u kontaktu sa agencijom kojih je ukrcalo na brodu”, kazao je.