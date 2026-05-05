U Podgorici je danas počelo postavljanje kamera koje će pratiti nelegalno odlaganje otpada. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da će uskoro biti postavljeno 50 kamera, a da je ukupno planirano da budu kamere na 80 lokacija, prenosi RTV Podgorica.

Danas je počelo postavljanje u Piperskoj ulici, kojem je prisustvovao i gradonačelnik.

„Kamere u realnom vremenu prate stanje, solarne su, a u večernjim satima su priključene na gradsku mrežu kako bi radile. Snimci su odmah dostupni Čistoći i Komunalnoj inspekciji“, kazao je Mujović.

Cilj je da se spriječi nelegalno odlaganje otpada za koje Mujović kaže da je jedan od najvećih problema s kojima se susreo kad je stupio na dužnost, javlja RTV Podgorica.

Kazne za nepropisno odlaganje smeća su 500 eura za fizička lica.