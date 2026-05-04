Na pojedince apeluje da se odgovornije ponašaju i ne parkiraju automobile u pješačkim zonama, kao u nedavno rekonstruisanoj Ulici slobode.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Aktuelna uprava želi da glavni trg u gradu i državi koja će 2028. biti članica EU bude uređen na reprezentativan način, poručio je gradonačelnik Saša Mujović, navodi RTV Podgorica.

Na pojedince apeluje da se odgovornije ponašaju i ne parkiraju automobile u pješačkim zonama, kao u nedavno rekonstruisanoj Ulici slobode.

Centar Glavnog grada će, kroz rekonstrukciju glavnih ulica, dobiti novo ljepše ruho, poručio je Mujović. Uz nastavak radova na Ulici slobode, podsjeća, počela je rekonstrukcija Bokeške, takođe i Vučedolske ulice.

„I ono što mogu najaviti da je sva pažnja skoncentrisana kako bi glavni gradski trg preuredili. Nećemo to raditi da bi neki rekli da se nekom dopadnemo pred izbore, nego želimo da centar grada i države koja će biti članica EU 2028. izgleda na reprezentativan način“, kazao je Mujović.

Ipak, slika koja je nedopustiva su, naglašava Mujović, nepropisno parkirani automobili u rekonstruisanom dijelu Ulice slobode.

„Imate situaciju da neko ko je neodgovoran da želi po svaku cijenu da uđe u tu pješačku zonu da se parkira. Ja molim sve kome je stalo do grada da takve poteze ne snimaju kako bi pokazali kako je gradska administacijna nespospobna. Trebaju da snimaju i da na stub srama postave ljude koji žele da izigravaju zakon“, istakao je Mujović.

Poručuje da takvo ponašanje korist ne donosi ni građanima, ni bilo kojoj gradskoj upravi.

„Ti isti ljudi koji to danas rade nama, mogu njima to sjutra raditi i radiće ako oni preuzmu vlast. Ajde da se naučimo građanskoj svijesti i kulturi da ono što je za osudu da to treba da se osudi, a ne da se sladimo kao proglasili su pješačku zonu, auta se parkiraju. Parkiraju se meni i tome koji kritikuje, a nauštrb Glavnog grada“, kazao je Mujović.

Razmatra se, dodaje i rekonstrukcija Tržnog centra Ražnatović, koji je već duže u lošem stanju.

„Ovako kako je sada je neugledno i moramo da razgovaramo sa tim vlasnicima šta ćemo uraditi u svakom slučaju i ono što najmanje možemo da taj objekat poprimi izgled kakav je bio, da se makar fasada sanira i da to ne bude opasnost ljudi koji prolaze kroz taj centar“, naveo je Mujović.

Osim realizacije projekata, važna je, kaže Mujović, i transparentnost, odnosno da svi budu urađeni u skladu sa zakonom.