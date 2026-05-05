Vlada je utrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o sprečavanju korupcije, kojim se uvode strože obaveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koja su dužna da podnose izvještaje Agenciji za sprečavanje korupcije ASK. Predlog zakona upućen je Skupštini ma razmatranje. Iz Vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima sa visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodjele državne pomoći, piše CdM.

„Cilj zakonskih izmjena je unapređenje antikorupcijskog okvira, jačanje integriteta i efikasnije upravljanje javnim sredstvima“, navodi se u obrazloženju Vlade.

Predloženim rješenjima precizira se da su javni funkcioneri dužni da u roku od 30 dana od stupanja na funkciju dostave detaljan izvještaj o imovini i prihodima, uključujući i imovinu djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Takođe, uvodi se obaveza da funkcioneri i nakon prestanka funkcije još dvije godine dostavljaju godišnje izvještaje.

Značajna novina odnosi se na proširenje obaveze prijavljivanja imovine i na članove komisija i ovlašćena lica uključena u postupke javnih nabavki, privatizacija, javno-privatnih partnerstava i koncesija vrijednih preko 250.000 eura, što do sada nije bio slučaj.

„S obzirom na visok rizik od korupcije u ovim oblastima, predložena obaveza doprinosi većoj transparentnosti, integritetu i odgovornosti“, ističe se u dokumentu.

Izmjenama se dodatno preciziraju rokovi za podnošenje izvještaja u različitim fazama postupaka u roku od 30 dana, te nakon jedne i dvije godine od značajnih odluka ili zaključenja ugovora.

Predlog zakona uvodi i strože kaznene odredbe. Novčane kazne od 500 do 2.000 eura predviđene su za fizička lica koja ne dostave izvještaje u propisanim rokovima, dostave netačne podatke ili prekrše pravila zaštite prijavljenih informacija i zviždača.

„Propisane kazne imaju preventivni i represivni karakter, sa ciljem odvraćanja od nezakonitog postupanja i podsticanja odgovornog rada“, naglašava Vlada, javlja CdM.

Iz Vlade navode da se zakon donosi i u skladu sa Reformskom agendom Crne Gore 2024–2027 i obavezama iz Instrumenta EU za reforme i rast, te predlažu da bude usvojen po hitnom postupku.

Ako Skupština usvoji predložene izmjene, zakon će stupiti na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.