Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević kazao je pred nikšićkim odbornicima da lokalna uprava ima plan kako bi trebalo da izgleda proslava Dana nezavisnosti Crne Gore u gradu podno Trebjese.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema njegovim riječima, planiraju da uključe sve moguće strukture, pogotovo iz lokalnog parlamenta, i narednih dana o tome će razgovarati sa svima, pa i sa predstavnicima opozicije.

Odbornik Evropskog saveza Ivan Radojičić tražio je od Kovačevića da se konkretno izjasni da li Crnu Goru doživljava kao svoju državu, a 21. maj kao svoj praznik.

,,Država Crna Gora je moja, ja sam njen državljanin i građanin Nikšića. Nijesam državljanin bilo koje druge zemlje. Ja ću poštovati zakon i sve simbole ove države, bez obzira na to što mislim da bi u tim zakonima u nekom narednom periodu nešto trebalo mijenjati. Takođe, Srbin sam nacionalno, a država Srbija te stvari sama po sebi definiše, bez obzira na to da li ja to tražim ili ne, jer je definisana kao država srpskog naroda i svih svojih građana. Dakle, samim tim što sam Srbin, Srbija meni već priznaje da je moja država. To nema veze sa mnom lično, već s tim što sam Srbin, i nemam ličnu krivicu, već je to sticaj okolnosti. Opština Nikšić ima razumijevanja za to da postoji potreba jednog dijela građana da slave 21. maj. Imali smo određenu praksu — jedan organizator je godinama unazad obilježavao taj datum, a ja nijesam želio da budem taj koji će uskraćivati pravo nekome da to i dalje radi", rekao je Kovačević, priznajući da se ne razumije u to kako bi proslava trebalo da izgleda, ali da je spreman na dogovor, piše Pobjeda.

Kovačević je podsjetio da je glasao za zajedničku državu, da ima drugačiji emotivni odnos prema tom datumu, ali da je spreman da uvaži svakoga na najbolji mogući način.

,,Ko želi to da adekvatno proslavi, a da se niko ne nađe uvrijeđen, raspoložen sam za razgovor. Mislim da možemo svi biti zadovoljni. Trg slobode je 21. maja već rezervisan, ali sam spreman da zajednički nešto organizujemo i ko god želi da uzme učešće, pozvan je", istakao je Marko Kovačević na sjednici SO Nikšić.