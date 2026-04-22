“Srbi imaju taj inat koji im se javlja kad nim neko pokušava nametnuti nešto što ne žele”

,,Ko želi da ga proslavlja, neka izvoli, meni neće smetati. Suština je da se pokušava nametnuti volja pojedinih da se taj datum mora obilježiti i da svi moramo da budemo srećni što je Crna Gora 2006. godine stekla nezavisnost. To je nedemokratski", rekla je ona.

Prema njenim riječima, “Srbi imaju taj inat koji im se javlja kad nim neko pokušava nametnuti nešto što ne žele”.

,,Ne može me niko natjerati da proslavljam i obilježavam ono što ne želim da proslavljam", predočila je Božović na Aplus televiziji.

Poslanica NSD tvrdi da mnogi ljudi i dan danas osjećaju gorak ukus u ustima zbog, kako je rekla, “nasilnog odvajanja Srbije od Crne Gore”.

,,Kao studentkinja sam 2006. godine učestvovala u protestima koji su se organizovali kako bi se iskazalo nezadovoljstvo zbog odvajanja Srbije od Crne Gore. Ja 21. maj ne želim da proslavljam. To je moj izbor, ko hoće da ga poštuje – neka ga poštuje, ko neće – ne mora", naglasila je Božović.

Napomenula je da crnogorsku državnost, pak, ne dovodi u pitanje.

,,Problem je u tome što je DPS sebe poistovjetio sa državom i agresivno su nametali svoju politiku i proslavu referenduma, ne mareći za osjećanja ljudi koji nisu bili na njihovoj strani", ukazala je Božović.