Proslava dvadeset godina od obnove crnogorske nezavisnosti u Kolašinu počeće 20. maja svečanim događajem na Trgu boraca.

Iste večeri, u sali Centra za kulturu, biće upriličeno književno veče posvećeno Draganu Kujoviću.

Predsjednik Skupštine opštine Vasilije Bulatović najavio je da je za 21. maj planirana Svečana akademija u Centru za kulturu, nakon koje će uslijediti koncert grupe Hari Mata Hari. Dan kasnije, 22. maja, publiku očekuje koncert grupe Perper, kao i otvaranje izložbe.

Tokom sva tri dana proslave, na gradskom trgu nastupaće i lokalni bendovi, dodatno obogaćujući program.

Iz Komisije za organizaciju ističu da su nastojali da osmisle sadržaj koji će omogućiti da građani Kolašina i njihovi gosti zajedno obilježe ovaj značajan jubilej. U pripremama aktivno učestvuju i članovi UBNOR-a i antifašisti, dok članovi komisije svoj angažman obavljaju volonterski.

Komisija je formirana nakon inicijative Kluba odbornika DPS-SD-Građani, koji su početkom marta predložili njeno osnivanje, naglašavajući da Kolašin, kao važan centar državnosti i kulture, treba dostojno da obilježi ovaj jubilej.