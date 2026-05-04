Rekonstrukcija Mosta na Đurđevića Tari trebalo bi da bude završena do jeseni, a u toku je uređenje najvećeg luka, poručio je u Jutarnjem programu RTV Podgorica Radenko Pejović autor projekta rekonstrukcije.

Pejović je istakao da je riječ o poslu vrijednom oko sedam miliona eura, a da će po završetku radova, most imati dekorativnu rasvjetu.

Iako je star više od 80 godina, Most na Đurđevića Tari je prije početka rekonstrukcije bio u dobrom stanju, navode iz tima zaduženog za projekat rekonstrukcije. Ipak, kako dodaju, uočena su brojna oštećenja, prenosi Cdm.

„Nije bila ugrožena njegova nosivost, ali je bilo lokalnih oštećenja usljed dejstva mraza i soli. Ograda je bila prilično oštećena, a nosivi elementi su mjestimično bili oštećeni“, kazao je Pejović.

Prema prognozama građevinskih inženjera, most će biti predat na korišćenje na jesen, a do tada će se saobraćaj preko njega odvijati u skladu sa dinamikom radova. Pejović ističe da je riječ o zahtjevnom projektu vrijednom oko sedam miliona eura.

„Nosivost konstrukcije nije zadovoljavala ova savremena, velika opterećenja drumska. Morali smo da ojačamo te elemente. To se radi na savremeni način, nakon što se izliječe lokalna oštećenja, ojačavaju se konstruktivni elementi, lijepljenje tzv. karbonskih traka i platana. Tako mu se povećava nosivost. Pored toga, pošto je most vrtlo atraktivan, izradili smo dekorativnu rasvjetu“, kazao je Pejović.

U toku je, dodaje Pejović, uređenje najvećeg luka mosta.

„Još su nam ostala tri mala luka, ograda, pješačke staze, tako da računamo da u toku ove sezone to bude završeno, takav je za sada plan“, kaže Pejović.

Pejović je poručio da je tim koji predvodi, predložio Vladi da se Most na Đurđevića Tari pretovri u pješački, a da za potrebe odvijanja saobraćaja, bude izgrađen novi, tik uz njega. Podsjetimo, kada je 1940.pušten u saobraćaj, Most na Đurševića Tari bio je najveći drumski, betonski most u Evropi, a raspon od 116 metara njegovog prvog luka bio je najveći na svijetu.