Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Saobraćaj na magistralnom putu između Žabljaka i Pljevalja biće privremeno izmijenjen u narednom periodu zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

“Za putnička vozila i autobuse uveden je izmijenjen režim saobraćaja, koji podrazumijeva potpune obustave svakodnevno u terminima od 05.00 do 08.00 časova, od 10.00 do 13.00 časova i od 14.00 do 20.00 časova. Zabrana važi od 02.05.2026. do 31.05.2026. godine”, navode iz Uprave.

Svi učesnici u saobraćaju koji imaju potrebu da prelaze preko mosta Đurđevića Tara mole se da poštuju utvrđenu obustavu saobraćaja, prenosi CdM.

“Izvođač radova će ispoštovati potrebe učesnika u saobraćaju i izvršiti dodatno prilagođavanje izvođenja radova da obezbijedi propuštanje u 07:00 sati, 16:15 sati i 18 sati. U ostalim utvrđenim terminima 05:00 do 08:00 sati, od 10:00 do 13:00 sati i od 14:00 do 20:00 sati neće biti moguće propuštanje”, napominju iz Uprave za saobraćaj.

Na snazi je, podsjećaju, totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, uključujući kamione, šlepere i vozila nosivosti preko 3,5 tone, koja važi do završetka radova.

“Van navedenih termina, saobraćaj će se odvijati naizmjenično, u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Za vrijeme trajanja obustava, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja – Mijakovići”, navodi se u saopštenju, piše CdM.

Uprava za saobraćaj apeluje na sve vozače da planiraju putovanja u skladu sa novim režimom, koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu signalizaciju, kako bi se omogućilo efikasno i bezbjedno izvođenje radova.