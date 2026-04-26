Odluka moguća nakon 2027. godine, uz nastavak razvoja i modernizacije

Gradski prevoz u Podgorici mogao bi biti izdvojen iz preduzeća „Putevi“ nakon perioda stabilnog i pozitivnog poslovanja, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, iz uprave navode da su se stekli uslovi za taj korak, uz planove daljeg razvoja i usklađivanja sa evropskim standardima.

Izvršni direktor preduzeća Radoš Zečević kazao je za Dnevnik da se eventualno razdvajanje ne očekuje prije 2027. godine.

"Ja mislim da to neće biti do 2027, pa ćemo vidjeti nova gradska uprava da li će donijeti odluku o tome. Ova to svakako neće učiniti. Postoji potencijal da se to zaista razdvoji", rekao je Zečević, prenosi portal CDM.

Dodao je da su „Putevi“ u prethodnom periodu značajno napredovali, kako u organizacionom, tako i u kadrovskom smislu.

"Preduzeće je naraslo u funkcionalnom i brojčanom smislu i možemo reći da je dostiglo nivo srednjeg preduzeća u oblasti linijskog prevoza. Stekli su se preduslovi za razdvajanje, ali će odluku donijeti nova vlast", istakao je Zečević.

Kako prenosi portal CDM, tokom prošle godine realizovani su značajni infrastrukturni projekti, uključujući rekonstrukciju oko 100 kilometara puteva u gradskim, prigradskim i seoskim područjima Podgorice.

"Plan je da i ove godine uradimo dodatnih desetak kilometara. Imamo ozbiljniji budžet i radićemo i za treća lica, uključujući Zetu. Fokus ostaje na gradskoj zoni, dok tokom ljeta radimo i seoska područja", kazao je Zečević.

On je naglasio da moderan gradski prevoz mora pratiti rast broja stanovnika i razvoj Glavnog grada, zaključuje se, prenosi portal CDM.