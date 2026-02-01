Redovne linije od 2. februara, uz prilagođen raspored za učenike i zaposlene

Izvor: Opština Pljevlja

U Pljevljima će od ponedjeljka, 2. februara, početi sa radom gradski prevoz, čime će zaposleni, učenici i ostali građani dobiti organizovan i redovan način kretanja po gradu.

Gradski prevoz radnim danima počinje u 6.30 časova. Prvi i posljednji polasci biće istovremeno iz naselja Guke i od pekare Židovići. U jutarnjim satima, do 8.00, autobusi će saobraćati na svakih 30 minuta, dok će od 8.00 do 14.00 časova polasci biti na sat vremena. U periodu od 14.00 do 16.00 prevoz će ponovo ići na svakih pola sata, a od 16.00 do posljednjeg polaska u 20.30 časova na svakih sat vremena.

Prema objavljenom rasporedu, polasci su u 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 i 20.30 časova.

Gradski prevoz će se zaustavljati na 19 stajališta, među kojima su: Osnovna škola na Gukama, Vojna benzinska stanica, Apolon, Hitna pomoć, Jalija, Opština Pljevlja, Vukova česma, Gimnazija, Hotel Tara, Vatrogasni dom, Osnovna škola „Boško Buha“, Stara veterinarska stanica, Carinski terminal, Kuća Golubovića, Jestrovića raskrsnica, Osnovna škola u Kominima, raskrsnica Crnagoraputa, Kuća Živkovića i pekara Židovići.

Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš saopštio je da je uvođenje gradskog prevoza „važan korak ka boljoj organizaciji saobraćaja i olakšavanju svakodnevnih obaveza građana“.

Iz Opštine poručuju da je riječ o početnoj fazi i da će se, u skladu sa potrebama građana, razmatrati eventualne izmjene i unapređenja sistema. Za potrebe gradskog prevoza kupljeno je pet „mercedesovih“ minibuseva sa pogonom 4x4, za koje je izdvojeno 175.000 eura. Dva minibusa saobraćaće gradskim linijama, dok će ostali biti angažovani na seoskim pravcima.

Prevoz će funkcionisati kao posebna radna jedinica u okviru opštinskog preduzeća Lokalni putevi, a prema nezvaničnim informacijama, u početnom periodu biće besplatan za sve građane.

Ranije najavljeni početak rada 1. septembra odložen je zbog kašnjenja u tenderskim procedurama za nabavku vozila. Iz lokalne uprave navode i da se odluka o uspostavljanju javnog prevoza donosi u trenutku kada su cijene taksi usluga u Pljevljima među najvišima u regionu.