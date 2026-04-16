U Beogradu, vozač automobila napao je radnika gradskog prevoza nožem nakon saobraćajnog udesa. Policija traga za napadačem.

Stravičan incident dogodio se kasno sinoć u beogradskom naselju Braće Jerković, kada je nakon saobraćajnog karambola vozač automobila nožem napao i ranio radnika gradskog prevoza na liniji 18.

Raskrsnica Meštrovićeve i Ulice Braće Jerković sinoć je bila poprište brutalnog nasilja. Prema saznanjima, nakon sudara u kojem su učestvovala dva automobila i autobus, verbalni sukob vozača pretvorio se u krvavi pir.

Vozač putničkog vozila marke "citroen", nakon kraće tuče, potegao je nož i nanio povrede vozaču autobusa M. K. (44). Napadač je odmah potom sjeo u vozilo i pobjegao sa lica mjesta u nepoznatom pravcu.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se dva ozbiljno oštećena automobila i autobus na liniji 18.

Povrijeđeni vozač GSP-a hitno je transportovan na VMA , gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Njegovo trenutno stanje još uvijek nije zvanično potvrđeno.

Policija "češlja" teren

Jake policijske snage odmah su blokirale ovaj dio Voždovca. Prema nezvaničnim informacijama, policija već posjeduje određene tragove koji vode do identiteta napadača.

"Prizor je bio strašan. Autobus je stajao popriječen, a oko njega gomila srče i slupani automobili. Čula se vika, a onda je taj čovjek samo pobjegao prije nego što je iko stigao da reaguje", navodi jedan od očevidaca sa društvenih mreža.

Na mrežama su se munjevito proširile fotografije incidenta koje svjedoče o jačini udesa koji je prethodio napadu. Građani su uznemireni zbog porasta nasilja u saobraćaju, a kolege povrijeđenog M. K. traže strože kazne za napade na radnike javnog prevoza.

Potraga za vozačem "citroena" je u toku. Policija proverava snimke sa okolnih nadzornih kamera.

