Zbog tragične smrti Denisa i Nezrina Hota iz Rožaja i Kenana Miraljemovića iz Novog Pazara, koja se desila 20. aprila, danas je proglašen Dan žalosti na teritoriji ove opštine.

“Dijelimo bol i duboko saosjećamo sa porodicama”, navodi se u Instagram objavi Opštine Rožaje.

Kako su istakli, Dan žalosti obilježava se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštine Rožaje, javnim preduzećima čiji je osnivač opština, objektima mjesnih zajednica i drugih ustanova na području opštine Rožaje.

“Elektronski i drugi mediji, organizatori javnih programa i sadržaja dužni su da svoje programske sadržaje prilagode Danu žalosti. Zabranjeno je emitovanje muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mjestima. Lokalni javni emiter, Radio Televizija Rožaje, će svoj program prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, na način što će emitovati Program koji po svojoj prirodi odgovara obilježavanju ovog Dana”, zaključili su.