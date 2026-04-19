Mujović: Projekat zahtjevan, ali ključan za razvoj zelene Podgorice

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni grad planira uređenje šetališta uz rijeku Morača, a prva faza projekta obuhvatiće potez od Vezirov most do Most Milenijum, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, gradonačelnik Saša Mujović kazao je da je trenutno u toku izrada podloga i projektne dokumentacije za realizaciju prve faze.

“Radimo prvu fazu. Dakle, u toku je izrada podloga i projektne dokumentacije za prvu fazu koja treba da bude od Vezirovog mosta do mosta Milenijum“, naveo je Mujović.

On je istakao da je projekat zahtjevan i izazovan, ali da postoji jasna namjera da se realizuje, naglašavajući značaj rijeke Morače kao prirodnog potencijala grada.

Kako prenosi portal CDM, Mujović je poručio da Podgorica nema razloga da odustaje od ovog projekta, te da je njegova realizacija obećana i evropskim partnerima.

Gradonačelnik je dodao da je cilj da Podgorica postane još ljepši i zeleniji grad, te da se pozicionira kao moderna evropska prijestonica.

Kako prenosi portal CDM, Mujović je zaključio da će glavni grad težiti statusu “zelene metropole” i dostojnog predstavnika Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji.