Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović danas je, sa saradnicima, rekonstruisane ulice u naselju Zagorič, kao i završetak radova na pristupnoj saobraćajnici ka Stadionu malih sportova.

„Danas smo prvo imali priliku da otvorimo dvije nove saobraćajnice u naselju Zagorič u okviru DUP-a Zagorič 2. To su dvije ulice radnog naziva TF i TI, koje su u stvari jedan krak Ulice Nikole Tesle. To je investicija koja je Glavni grad koštala 313.000 eura i jedna vrlo važna investicija imajući u vidu da je u tom dijelu Podgorice vrlo intenzivna izgradnja, tako da će to značajno doprinijeti kvalitetu života mještana ovog dijela grada”, kazao je Mujović, dodajući da je riječ o nastavku infrastrukturnih aktivnosti u tom dijelu grada, prenose Vijesti.

„Znate da smo od kraja prošle godine pa do početka ove godine renovirali ulicu Nikole Tesle, dio ulice Iva Andrića, renovirane su u potpunosti Piperska i Bratonožića ulica, tako da se u Zagoriču jako puno toga uradilo i mislim da je infrastruktura u tom dijelu grada sada na znatno većem i boljem nivou”, naglasio je Mujović, kako je saopštio Glavni grad.

Gradonačelnik Podgorice je naglasio značaj radova u neposrednoj blizini Stadiona malih sportova.

„Možda bi neko rekao da to nije značajan i veliki projekat, međutim, apsolutno jeste, jer upravo ova ulica, koja je Glavni grad koštala nešto oko 120.000 eura, jeste preduslov da bi Stadion malih sportova imao punu funkcionalnost, da bi prvi put u istoriji dobio mogućnost da bude priključen na fekalnu kanalizaciju, da jednostavno i svlačionice i pomoćni objekat koji se nalaze ovdje budu dovedeni u neke regularne uslove”, rekao je Mujović.

Dodao je da su u okviru projekta izgrađeni i potporni zidovi, uz očuvanje zelenila.

„Imamo puno razloga za zadovoljstvo jer će ovaj kultni sportski objekat dobiti novi izgled. Gradsko preduzeće Sportski objekti je već raspisalo tender za nabavku i zamjenu kompletne rasvjete, tu će biti urađena najsavremenija LED rasvjeta i već 15. aprila očekujemo otvaranje tog tendera. Biće zamijenjena i podloga, odnosno biće postavljena nova vještačka trava, ako sve bude po planu, za nekih 35 radnih dana treba da bude zamijenjena podloga. To će Glavni grad koštati 65.000 eura”, naveo je Mujović, prenose Vijesti.

U toku su i dodatne aktivnosti na unapređenju tog objekta, poput stvaranja pretpostavki za zamjenu podloge na košarkaškom terenu i nabavku agregata. Gradonačelnik je naglasio "čvrstu opredijeljenost" gradske uprave za konkretne rezultate.

„Vidite i sami, svjedoci ste koliko ova gradska administracija radi, koliko djeluje na terenu, koliko smo konkretni, koliko smo lišeni, rekao bih, neke isprazne politikantske priče. Mi znamo da građane može opravdati isključivo rad i ono što im prezentujemo i ono što im dajemo kao rezultate. Mislim da su rezultati više nego očigledni i nastavićemo istim pravcem”, poručio je Mujović.

Na kraju, najavio je nastavak radova u centru grada, na drugom dijelu Ulice slobode i Bokeške ulice.