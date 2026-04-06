Ovu požarnu sezonu dočekujemo brojčano jači, 15 novih vatrogasaca biće u sastavu Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, rekao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Kako se navodi u saopštenju, Mujović je obišao danas Službu zaštite i spašavanja Glavnog grada, kako bi se uvjerio u spremnost službe u susret požarnoj sezoni, te pripadnicima službe poželio što manje intervencija.

On je istakao da bi bilo neozbiljno i neodgovorno reći da postoji apsolutna spremnost kada se govori o borbi protiv vatrene stihije ili generalno protiv nekih prirodnih nepogoda, ali da smatra da Podgorica ima puno razloga za optimizam, jer je nivo spremnosti ove službe mnogo bolji nego što je bio prethodne godine.

"Mogu da kažem da ovu požarnu sezonu dočekujemo brojčano jači, 15 novih vatrogasaca biće u sastavu ove službe, tako da je to jedan značajan iskorak u odnosu na ono što smo imali prošle godine. Glavni grad se potrudio da sprovede nabavku nove uniforme za gašenje šumskih požara, koja će biti isporučena do kraja mjeseca aprila, a za tu svrhu uloženo je 135.000 eura. Takođe, uvidjeli smo da reakcije vatrogasne službe u pojedinim dijelovima grada treba da budu brže i bolje. Kao posljedica toga, na predlog predsjednika Mjesne zajednice Donja Gorica, odlučili smo se da ove godine imamo jedan specijalni vatrogasni punkt u Donjoj Gorici, kako bi reakcija na terenu bila brža", kazao je Mujović podsjećajući na značajnu nabavku auto-ljestvi, jednog specijalizovanog vozila za gašenje požara u urbanoj sredini, koje je Glavni grad koštalo 1.100.000 eura, pišu Vijesti.

On je dodao i da su radili i da rade puno na adaptaciji samog prostora za boravak vatrogasaca.

"U vatrogasnom domu sproveli smo brojne aktivnosti adaptacije paviljona za spavanje, a u toku je i izrada i opremanje nove teretane, kakobi vatrogasci- spasioci bili što spremniji, odmorniji i u što boljem stanju da svoj maksimum pruže na terenu. Dakle, Glavni grad je veoma posvećen. Smatram da smo ove godine puno bolje spremni i opremljeniji i da sa jednom dozom realnog optimizma dočekujemo požarnu sezonu. Nadamo se da ćemo toj požarnoj sezoni odgovoriti na pravi način i da smo kadri da zaštitimo imovinu i ljude. Uz angažman ovih ljudi i uz dobru koordinaciju sa susjednim zemljama, smatram da smo stvorili preduslove da možemo reći da je Podgorica bezbjedna u iščekivanju nove požarne sezone", zaključio je Mujović.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović istakao je da se ova Služba aktivno priprema za predstojeću požarnu sezonu, te da operativnu spremnost podižu na najviši nivo.

"Mogu slobodno da kažem da smo, što se tiče našeg ljudstva, opreme i vozila, potpuno spremni da odgovorimo na sve izazove predstojeće požarne sezone. Ove godine smo jasno ojačali operativni sektor, odnosno novom sistematizacijom stvoreni su preduslovi za povećanje broja vatrogasaca, kao i dodatnih 25 sezonaca koji će biti aktivni tokom požarne sezone", kazao je Bojanović, dodajući da se posebno vode iskustvom iz prethodne požarne sezone i da će otvaranje novih punktova doprinijeti bržoj reakciji na terenu.

Bojanović je, kako se navodi, kazao i da se otvara novi punkt u Donjoj Gorici.

"...A to je područje koje je u ljetnim mjesecima izuzetno požarno opterećeno, tako da u najkraćem roku možemo djelovati sa te pozicije u više pravaca I to prema Lješanskoj nahiji, odnosno čitavom području Lješanske nahije, Kokotskom polju, preko mosta Luča, povezano sa Ćemovskim poljem i Dajbabskom gorom. Na suprotnoj strani imamo otvorenu poziciju za djelovanje prema Komanima i Sadinama, jer vi znate da je u ovome poslu izuzetno ključno da od vremena dobijanja prijave do same intervencije prođe što manji vremenski period, jer u tom slučaju imamo likvidiran, odnosno ugašen požar ili katastrofu. Ne smijemo dozvoliti da se desi ovo drugo", kazao je Bojanović, dodajući da su dodatno intenzivirali i međunarodnu saradnju.

On je kazao i da će već krajem aprila ove godine, doći instruktori iz Velike Britanije koji će vršiti obuku naših vatrogasaca.

"... A u svakodnevnoj komunikaciji sa komandirom vatrogasne jedinice iz Ženeve, gospodinom Šumaherom, koji takođe stoji na raspolaganju kada su u pitanju dodatne obuke za naše ljude, jer vi sami znate da su iskustvo i znanje ključni u ovome poslu. Sve drugo može da se nadomjesti, ali sa tim nema kompromisa", istakao je Bojanović, javljaju Vijesti.

Dodao je da će smjernice za djelovanje gradskih službi i preduzeća kada je u pitanju priprema požarne sezone odrediti posebnom naredbom.

"Naš cilj je jasan – požarna sezona mora da prođe sa što manje posljedica, uz maksimalnu zaštitu naših građana i njihove imovine i od toga nećemo odustati. Vidjeli ste da je tokom prošle godine požarna sezona možda bila i jedna od najtežih od uspostavljanja ove službe, a mi ni u jednom trenutku nismo posustali, već smo radili danonoćno kako bi građani, odnosno kompletno područje Podgorice, bilo maksimalno zaštićeno", zaklučio je Bojanović.