Izvor: MONDO/Milja Zenović

Evropska komesarka za proširenje EU, Marta Kos, naredne sedmice boraviće u Podgorici gdje će razgovarati sa više državnih zvaničnika, piše Dan.

Njen dolazak slijedi u presudnom trenutku za crnogorski pregovarački proces jer se ulazi u finalnu fazu zatvaranja preostalih poglavlja do kraja godine i predstavlja najsnažniju potvrdu da Brisel sada posmatra Crnu Goru kao apsolutnog predvodnika u procesu integracija, kažu poznavaoci integracionih procesa u EU. To dokazuje i najava konkretnih tehničkih razgovora o budućem ugovoru o pristupanju.

Tokom boravka u glavnom gradu očekuje se serija sastanaka sa najvišim državnim zvaničnicima na kojima će se definisati precizna mapa puta za naredne mjesece kako bi se održao trenutni zamah reformi.

Agenda posjete još nije objavljena, očekuje se, a specifičnost ove posjete ogleda se u činjenici, kako “Dan” saznaje, da će komesarka Kos imati odvojene razgovore sa predsjednikom Vlade Milojkom Spajićem, i predsjednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem. Kos će se sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem sresti već sjutra u Briselu s obzirom na to da je on u vrijeme njenog boravka u Podgorici službeno odsutan.

Poseban akcenat tokom boravka u Crnoj Gori biće stavljen na jačanje lokalnih kapaciteta pa je u tom kontekstu planiran i važan susret sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem.

Kos i Mujović bi trebalo da razmotre ulogu Glavnog grada u realizaciji krupnih infrastrukturnih projekata koje finansira EU. Marta Kos ovom posjetom želi da pošalje poruku da evropske integracije nisu samo obaveza državnog vrha već proces koji mora biti vidljiv na svim nivoima vlasti uključujući i lokalne samouprave. Sastanak sa gradonačelnikom podvlači njenu strategiju po kojoj uspjeh integracija zavisi od efikasnosti administracije na terenu i sposobnosti gradova da apsorbuju evropska sredstva za razvojne programe. Za Crnu Goru ovi razgovori znače potvrdu da je izvodljivost roka za punopravno članstvo do 2026. godine sada više nego realna tema na briselskim stolovima.

Da će se sastati sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos za “Dan” je potvrdio Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice. Ovo je inače, prvi susret komesarke ili nekog zvaničnika Evropske komisije sa gradonačelnikom Podgorice.

“Sa velikim zadovoljstvom ističem da će 26. marta Marta Kos boraviti u Podgorici i da ću tog dana sa njom i ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Satlerom imati radni sastanak i kratku šetnju Podgoricom. Smatram da je to privilegija i snažna podrška Podgorici i meni kao gradonačelniku da nastavimo sa beskompromisnim i nekalkulantskim razvojem Podgorice”, saopštio je Mujović.

Mujović kaže da je Podgorica ogledalo buduće članice Evropske unije.

“Kao posljedicu toga u Podgorici moramo njegovati i razvijati evropske vrijednosti i standarde. Evropa nam je i do sada bila snažan podsticaj, naročito u realizaciji ekoloških projekata. Doprinos ambasadora Johana Satlera je sa tog aspekta nemjerljiv”, kazao je Mujović.

Gradonačelnik je najavio da će sa evropskom komesarkom otvoriti novi projekat.

“Tog dana ćemo prezentovati i novi projekat šetališta i biciklističke staze uz Moraču, koji treba da poveže Duklju sa lješkopoljskom Goricom. To će simbolično biti staza Podgorice ka Evropskoj uniji”, saopštio je gradonačelnik Podgorice.