Evo koliko Dara uzima od "Zvezda Granda": Kažu da ima više para od Cece, a sad će za 3 godine zaraditi bogatstvo

Dara Bubamara potpisala je unosan ugovor sa Grandom.

Izvor: printscreen/youtube/ Zvezde Granda

Pjevačica Dara Bubamara od ove sezone stalna je članica žirija u muzičkom šou-programu "Zvezde Granda". Pjevačica je, prije nego što je potpisala ugovor, dobila ponudu i od "Pinka" da bude dio "Pinkovih zvezda", ali izbor je ipak pao na projekat "Granda".

Potpisala je ugovor na tri godine. Po sezoni će Dara Bubamara dobiti 100.000 eura, dakle, ukupno zaradiće 300.000 eura. U svakoj sezoni snimi se po 40 epizoda.

Kako se navodilo, pregovori između Dare i produkcije trajali su mjesecima. Ona je navodno dugo vagala da li će prihvatiti ponudu jer nije bila sigurna kako će uklopiti snimanja sa svojim nastupima i privatnim obavezama. Ipak, finansijski aspekt je na kraju prevagnuo.

" Dara je imala dosta dilema. Znamo svi koliko radi i nastupa, a ovo nosi veliku odgovornost i obavezu " rekao je izvor i dodao:

"Ipak, kada je na sto stavljena cifra od 300.000 eura, sve je palo u vodu. Na kraju su se dogovorili i Dara je nedavno stavila potpis na ugovor sa direktorom produkcije Goranom Šljivićem."

Izvor: printscreen/youtube/ Zvezde Granda

Dara najbogatija na estradi?

Inače, o bogatstvu pjevačice često se pisalo u domaćim medijima, a iako je završila samo osnovnu školu, uspjela je da ostavri zavidnu karijeru. Danas u svom vlasništvu ima brojne nekretnine, ali i automobile vrijedne preko pola miliona eura.

(Informer.rs/MONDO)