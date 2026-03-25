Ceh zbog očajnih rezultata u FK Budućnost "platiće" izvršni direktor Predrag Kažić. Kako Portal RTCG saznaje, većina članova UO je nezadovoljna njegovim radom i inicirala je smjenu koja bi mogla da bude ozvaničena danas.

Sjednica UO je u toku, na kojoj će Kažiću najvjerovatnije biti izglasano nepovjerenje i biće pokrenut proces raskida saradnje.

Kažić se nije javio na poziv novinara RTCG.

To nije jedina novina u najvećem fubalskom klubu u Crnoj Gori, jer gradonačelnik Podgorice Saša Mujović zagovara dolazak strateškog partnera, koji bi preuzeo rukodođenje klubom.

S obzirom na to da je Glavni grad takav sporazum imao ranije sa Veselinom Mijačem, što se nije ispostavilo dobrim po FK Budućnost, Mujović će zahtijevati da se na javnom pozivu odrede strogi kriterijumi za izbor stateškog partnera, kako se problemi kao sa Mijačem ne bi ponovili.

Podsjetimo, bivši prvi čovjek kluba je nakon izlaska iz Budućnosti pokrenuo tužbu i traži milionsku odštetu.

Budućnost je ove sezone promijenila čak pet trenera a nakon jesenjeg dijela je stigao Miodrag-Grof Božović.

Dočekalo ga je 11 bodova minusa u odnosu na Sutjesku, koju je pobijedio na otvaranju proljećne polusezone, ali su "plavi" serijom loših rezultata otišli na minus 17 u odnosu na Nikšićane. Zbog toga su nove promjene bile neminovne, a Kažić će biti prvi na redu.