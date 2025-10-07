Glasovima vladajuće koalicije beranski lokalni parlament je na juče održanoj sjednici usvojio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine za tekuću godinu, kako navodi Dan.

Izvor: Opština Berane/Biro za odnose sa janošću

Podršku odluci dao je i odbornik Bošnjačke stranke Denis Adrović, dok su predstavnici DPS-a glasali protiv. Sjednici nijesu prisustvovali odbornici Grupe građana "Zato što volim Berane" i Slobodne Crne Gore. Usvojena odluka predviđa da budžet Opšine, umjesto prvobitno zacrtanog plana od 15.900.000 eura, nakon izvršenog rebalansa iznosi 18.300.000, što je za 2.400.000 eura, ili za 15,10 odsto više u odnosu na prvobitnu projekciju. U pomenutoj odluci se navodi da se rebalansom budžetska sredstva raspoređuju na tekuću potrošnju u iznosu od 11.743.600 eura, otplatu duga od 2.386.100 eura, kapitalne izdatke od 3.810.300 eura i rezerve od 360.000 eura.

Odluka je usvojena bez nekih bitnijih obrazlaganja predstavnika vladajuće koalicije uz napomenu da su najvažniji razlozi na prihodnoj strani koji su uslovili predlaganje rebalansa, uvećanje tekućih prihoda i to poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na nepokretnosti i prireza porezu na dohodak fizičkih lica u apsolutnom iznosu od 1.327.000 eura. Dodali su da su tu i uvećanja transfera od budžeta države za 440.000 eura i Egalizacionog fonda, od takođe 400.000 u odnosu na planirano.

Iz DPS-a su isticali da je i ova budžetska projekcija potrošačka i da se, bez razvojne koncepcije, svodi na zadovoljavanje tekućih troškova. Takođe, zamjerili su što jučerašnjoj sjednici nije prisustvovao predsjednik Opštine Đole Lutovac. Iz vladajuće koalicije kazali su da je Lutovac opravdano odsutan, kako piše Dan.