Sudski savjet donio je jednoglasnu odluku o razrješenju predsjednice Apelacionog suda Mirjane Popović.

Odluku je saopštio predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać, prenose Vijesti.

Korać je rekao da je odluka donijeta zbog neprimjerenog ponašanja prema kolegama u Apelacionog suda.

On je obrazlažući odluku saopštio da je pritužba prethodila predlogu za razrješenje naglašavajući da se prvi put u istoriji desilo da se sve sudije i gotovo cijeli sastav administracije jednog suda žalio na neprimjereno ponašanje predsjednice.

Korać je saopštio da je na zakazanom ročištu predsjednica Vrhovnog suda obrazložila razloge, te da je smatrala da su se stekli uslovi za to.

Popović je razriješena sa mjesta predsjednice najvećeg žalbenog suda u državi na predlog predsjednice Vrhovnog suda Valentine Pavličić. Ona je predlog za razrješenje dostavila 20. marta, a nakon što je nakon pritužbe svih sudija i većeg dijela službenika administracije i njihovih izjašnjenja, zaključila da je u kolektivu došlo do potpunog gubitka profesionalnog povjerenja i dovedeno u pitanje funkcionisanje suda, prenose Vijesti.

U predlogu za razrješenje Povličić navodi da izraženi konflikt nije ograničen na pojedinačne slučajeve, već je široko rasprostranjen i procjenjuje se na skoro 100 odsto kolektiva. Ističe se da su neprimjeren način komunikacije i rukovođenja prdsjednice Apelacionog suda rezultirali narušenim odnosima između nje. sudija i zaposlenih, uz percepciju opšteg nezadovoljstva.

Predsjednica Apelacionog suda tokom ročišta prefd Sudskim savjetom, koji je ekspresno okončao postupak, tvrdi da je hajka na nju dignuta zbog toga što je insistirala da se u subotu (28. februara) završi pritvorski predmet Vesne Medenice, nakon što je čula da postoji bojazan da bivša predsjednica Vrhovnog suda planira naškoditi sebi i da policija zbog toga pretresa njenu kuću, tražeći oružje kojim bi to mogla učiniti.

Prethodno su je sudije, savjetnici i službenici optužili u pritužbi za drsko, arogantno i ponižavajuće ponašanje, tvrdeći da je vikala na kolege, omalovažavala zaposlene i stvarala atmosferu straha i pritiska. Popović je, međutim, sve negirala i u svom prvom izjašnjenju konstatovala da je pritužbama bila “više nego iznenađena, zatečena i šokirana”, da joj niko ranije nije ukazao da se ponaša nedolično i da je jedino insistirala na zakonitom, ažurnom i efikasnom radu, pišu Vijesti.

U pritužbama se navodi da predsjednica nije prihvatala mišljenje koje se razlikuje od njenog, da je na sjednicama vijeća reagovala burno i povišenim tonom, a neslaganje doživljavala kao rad protiv sebe.

Kao jedan od najozbiljnijih primjera, sudije navode situaciju u kojoj je, nakon što je u jednom predmetu ostala preglasana, sutkinji Danijeli Vukčević rekla: “Vi mene sabotirate”, uz tvrdnju da se kolege unaprijed dogovaraju kako bi radile protiv nje.

Predsjednica Apelacionog suda, međutim, odbacuje da je vršila bilo kakav pritisak na sudije i tvrdi da svako ko to navodi - “iznosi apsolutnu neistinu”.