U predlogu za razrješenje navodi se da su sudije i službenici Apelacionog suda iznijeli niz primjedbi na rad Popović, optužujući je za drsko ponašanje, omalovažavanje zaposlenih i stvaranje atmosfere straha u instituciji

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Sudski savjet danas će odlučivati o zahtjevu predsjednice Vrhovnog suda Valentine Pavličić za razrješenje predsjednice Apelacionog suda Mirjane Popović, prenosi CdM.

U predlogu za razrješenje navodi se da su sudije i službenici Apelacionog suda iznijeli niz primjedbi na rad Popović, optužujući je za drsko ponašanje, omalovažavanje zaposlenih i stvaranje atmosfere straha u instituciji. Kako se tvrdi, takav odnos prema zaposlenima, prema njihovim navodima, negativno utiče na rad i međuljudske odnose u sudu.

Sa druge strane, Popović odbacuje sve optužbe i tvrdi da su one u potpunosti neistinite i tendenciozne. Ona smatra da je protiv nje pokrenuta hajka zbog insistiranja na striktnoj primjeni zakonskih obaveza i zahtjeva da se predmet bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice završi tokom vikenda, kako bi se ispoštovali rokovi i obezbijedila efikasnost postupka, piše CdM.