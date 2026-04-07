Poravnanje između „Morskog dobra“ i kompanije „Navar“ proglašeno ništavim, istraga i dalje u toku

Izvor: MONDO

Kotorski Osnovni sud poništio je poravnanje između državnog preduzeća Morsko dobro i kompanije „Navar INC“ u vezi sa korišćenjem državnih parcela u tivatskom naselju Bonići, presudivši da ono nema pravno dejstvo, prenosi portal Vijesti.

Sutkinja Andrijana Zečević Vukićević krajem februara donijela je odluku kojom je utvrđeno da sporazum iz novembra 2020. godine nije mogao biti zakonit, jer se odnosio na državnu imovinu kojom se može raspolagati isključivo u skladu sa zakonom.

Država je tražila poništenje ovog poravnanja, tvrdeći da Morsko dobro nije imalo ovlašćenje da samostalno uređuje prava i obaveze u vezi sa tim nepokretnostima, niti da raspolaže njima bez saglasnosti Vlade. Istovremeno, prema informacijama, u maju se očekuje i ročište u Privrednom sudu po novoj tužbi države protiv oba subjekta, prenosi portal Vijesti.

U presudi se naglašava da je riječ o morskom dobru – javnom resursu u državnoj svojini, za čije korišćenje je neophodna koncesija koju dodjeljuje Vlada uz saglasnost Skupštine. Sud je utvrdio da takva koncesija u ovom slučaju nije postojala, zbog čega „Navar INC“ nije imao pravni osnov da koristi predmetne nepokretnosti, prenosi portal Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo od 2021. godine vodi istragu u vezi sa poslovanjem „Navara“ i Morskog dobra, zbog sumnji na zloupotrebu službenog položaja. Vlasnik kompanije Branko Zgradić sumnjiči se da je nezakonito upisao svoju firmu kao korisnika državnih parcela na obali mora u Tivtu površine oko 14,5 hiljada kvadrata. Istraga još nije okončana, prenosi portal Vijesti.

Sud je u obrazloženju istakao da poravnanje nije bilo samo pitanje obligacionih odnosa, već da je zadiralo u raspolaganje državnom imovinom, što nije moglo biti predmet dogovora između stranaka. Takođe je naglašeno da upis u katastar ne znači automatski da su prava zakonito stečena.

U posebnom postupku pred Privrednim sudom država traži i poništenje ugovora iz 2000. godine, kojim je Morsko dobro omogućilo osnivanje zajedničke firme sa „Navarom“, uz korišćenje državnih parcela kao osnivačkog uloga, što, kako tvrdi Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa, nije bilo dozvoljeno bez odluke Vlade.