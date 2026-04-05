Ovi podaci ponovo otvaraju pitanje transparentnosti i kriterijuma za dodjelu državnih stambenih kredita, ali i ukupne imovine nosilaca pravosudnih funkcija.

Većina sudija Vrhovnog suda Crne Gore riješila je stambeno pitanje, dok manji broj njih otplaćuje kredite koje im je odobrila država uz simbolične mjesečne rate, prenosi portal Vijesti.

Kako proizlazi iz imovinskih kartona dostavljenih Agenciji za sprečavanje korupcije, pojedine sudije vraćaju stambene kredite u ratama od svega 20, 40 ili 55 eura. Podaci za predsjednicu suda Valentina Pavličić još nijesu objavljeni, dok je ranije zabilježeno da joj plata prelazi 3.000 eura.

Portal Vijesti navodi da brojni sudije posjeduju više nekretnina i značajnu imovinu. Suprug predsjednice suda, Predrag Pavličić, prijavio je stanove, poslovne prostore i velike površine zemljišta, kao i oružje i udjele u firmama.

Sudija Zoran Šćepanović otplaćuje kredit od 118.000 eura, dok sutkinja Nataša Božović, uz platu, ostvaruje dodatne prihode kroz angažmane u komisijama. Njen suprug Srđa Božović posjeduje više nekretnina i oružje.

Značajne prihode i imovinu ima i sutkinja Radojka Nikolić, koja uz platu ostvaruje dodatne prihode kroz više komisija, dok njen suprug Obrad Nikolić posjeduje kuću, zemljište i šumu.

Sutkinja Tatjana Ljujić posjeduje stan i otplaćuje kredite, dok njen suprug Velibor Ljujić ima više nekretnina, vozila i udjele u firmama.

Kako prenosi portal Vijesti, sutkinja Jelena Čabarkapa uštedjela je 10.000 eura, dok njen suprug posjeduje stanove i zemljište. Sutkinja Milenka Seka Žižić vlasnica je više stanova i akcija, uz značajne prihode i štednju.

Sudija Ranko Vukić posjeduje stan i zemljište, kao i akcije u više kompanija, dok njegova supruga ima dodatnu imovinu i prihode.

Sutkinja Snežana Vukčević otplaćuje kredit od 20.000 eura koji joj je odobrila Vlada u ratama od svega 20 eura, dok njen suprug Predrag Vukčević ima značajne prihode i imovinu.

Kako dalje prenosi portal Vijesti, sutkinja Ljiljana Šoškić i njen suprug posjeduju stan i zemljište, dok porodica ostvaruje dodatne prihode.

Sutkinja Katarina Đurđić posjeduje stan i štednju, dok njen partner ima značajne prihode. Sutkinja Marijana Pavićević vlasnica je kuće, vinograda i zemljišta, dok njen suprug posjeduje stanove i ostvaruje visoke prihode.

Sutkinje Ana Vuković i Jelena Ružičić otplaćuju stambene kredite, dok Senka Danilović ima više kredita, uključujući i onaj od Vlade.

Među novim sutkinjama su Nerma Dobardžić i Magdalena Zečević, koje takođe posjeduju stanove i kredite.

Podaci, kako zaključuje portal Vijesti, pokazuju značajnu imovinu, visoke prihode i povoljne kreditne uslove za dio nosilaca pravosudnih funkcija, što ponovo otvara pitanje kriterijuma i transparentnosti u dodjeli državnih benefita.