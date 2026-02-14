U Višem sudu nastavljeno suđenje bivšoj direktorici ASK i njenoj pomoćnici

Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Kada se povežu svi događaji – bušenje guma na službenom automobilu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), pucanje na zgradu i druge situacije – jasno je da smo bili pod stalnom prijetnjom, kazala je juče u Višem sudu u Podgorici Jelena Perović.

Bivšoj direktorici ASK, zajedno sa njenom nekadašnjom pomoćnicom Ninom Paović, sudi se po optužbi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da je zloupotrijebila službeni položaj i falsifikovala službene isprave, piše Dan.

Na ročištu je izvršen uvid u akte Uprave policije u vezi sa bušenjem guma na službenom vozilu koje je Perović dužila kao direktorica ASK. Ona je navela da se iz dokaza utvrđuje da je pucano na zgradu ASK i da je metak pogodio peti sprat, te da odbrana smatra da je istraga u tom slučaju bila površna i nedjelotvorna.

Sud je izvršio uvid i u dopise Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), kao i u odluku Osnovnog suda na Cetinju iz 2022. godine kojom je odbijen zahtjev Nikole Lekića za brisanje osuda iz kaznene evidencije. Lekić je tokom mandata Perović bio angažovan u ASK po osnovu ugovora o djelu, a optužnicom se terete da su mu pribavile imovinsku korist, prenosi Dan.

Zastupnica optužnice Maja Janković ukazala je na dokumentaciju o razduženju mobilnog telefona, navodeći da taj dokument ranije nije dostavljen tužilaštvu, te je predložila da se njegov original zatraži po službenoj dužnosti.

Naredno ročište zakazano je za 6. mart.