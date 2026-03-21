Toplifikacija Pljevalja, bolnica i brojni infrastrukturni projekti odloženi zbog kašnjenja i nedostatka dokumentacije

Više od 50 kapitalnih projekata u Crnoj Gori neće biti realizovano tokom ove godine, pa će ukupno 22,65 miliona eura biti preusmjereno na druge projekte, prenosi portal Dan.

Među projektima koji neće biti realizovani nalaze se toplifikacija Pljevalja, izgradnja bolnice u tom gradu, vrtići u Beranama i Ulcinju, kao i brojni obrazovni i zdravstveni objekti širom države. Takođe, sredstva planirana za Univerzitetski klinički centar u Podgorici neće biti iskorišćena jer ugovor još nije zaključen.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, analiza je pokazala da zbog nepredviđenih okolnosti i usporene dinamike radova pojedini projekti neće biti završeni u planiranom roku, zbog čega će sredstva ostati neutrošena i biti preusmjerena, prenosi portal Dan.

Razlozi za kašnjenja su različiti – od nedostatka projektne dokumentacije, sporih procedura i javnih nabavki, do neizabranih izvođača radova. Tako, između ostalog, neće biti realizovani projekti gondole Kolašin–Kolašin 1600, javne garaže na Žabljaku, kao ni više školskih i zdravstvenih objekata.

Istovremeno, dio novca biće usmjeren na projekte koji napreduju brže od planiranog, poput rekonstrukcije administrativnih objekata, puteva i infrastrukture, kao i zdravstvenih i obrazovnih ustanova.

Preusmjerenje sredstava obuhvatiće i ulaganja u puteve u Plavu i Gusinju, izgradnju autobuske stanice u Igalu, objekte Vojske Crne Gore, kao i Nacionalni centar za dijagnostiku dojke u Podgorici.

Ministarstvo je predložilo Vladi ovu preraspodjelu kako bi se sredstva efikasnije iskoristila, dok brojni planirani projekti ostaju odloženi za naredni period, prenosi portal Dan.