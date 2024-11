Radi se o ukupno 38 projekata, od kojih je 11 na listi prioritetnih za finansiranje.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada je usvojila informaciju o predlogu liste projekata od izuzetnog značaja za finansiranje iz kapitalnog budžeta u narednoj godini, kao i listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta države u narednoj godini, prenosi DAN.

Prioritetni ili "zreli" projekti su oni koji imaju riješenu eksproprijaciju i gotov glavni projekat.

"Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da u Predlogu zakona o budžetu za narednu godinu, u kapitalni budžet uvrsti izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u Beranama – Buče, Zagrad i Dapsićko-Polički, izgradnju obilaznice od kružnog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg Taluma, sa regulacijom Makve u Beranama, rekonstrukciju glavne ulice u naselju Lješnjica u Bijelom Polju, ulica Njegoševe i Novice Škerovića u Danilovgradu, rekonstrukciju mosta na rijeci Grnčar u Gusinju, izgradnju šetališta i kanalizacije od Titove vile do hotela "Iberostar" u Njivicama – faza C. Uvršteni su i rekonstrukcija ulice Donji Pažanj u Kolašinu, gradskog trga u Mojkovcu, kao i Nove ulice u Plavu, izgradnja parkinga kod Gradskog groblja sa pristupnom saobraćajnicom do Opšte bolnice, Pljevlja i adaptacija prostorija u Opšte bolnice Bar za potrebe programa BabyFrendly. S tim u vezi, zadužuje se Uprava za kapitalne projekte da iz okvira svojih nadležnosti dostavi Ministarstvu finansija revidovanu procijenjenu vrijednost odabranih projekata, kao i planiranu dinamiku realizacije istih i potreban iznos za finansiranje u narednoj godini, do utvrđivanja Predloga zakona o budžetu Crne Gore za narednu godinu", navedeno je u saopštenju Vlade.

Imajući u vidu da je Evropska komisija podržala da se nastavak izgradnje auto-puta od Bara do Boljara, dionica Mateševo–Andrijevica, finansira dijelom iz obezbijeđenog granta i dijelom iz kredita EBRD-a, u narednom periodu značajno će se rasteretiti finansiranje kapitalnog budžeta iz opštih prihoda budžeta, kako piše DAN.

"S tim u vezi, Savjet za javne investicije je razmatrao obiman materijal koji je pripremilo Ministarstvo finansija, na osnovu obrazaca za ocjenjivanje projekata koji nijesu prošli evaluaciju Komisije za ocjenjivanje projekata, jer su dostavljeni od lokalnih samouprava i resornih ministarstava nakon predviđenog roka", piše u saopštenju.

Vlada je odlučila da u Predlog zakona o budžetu Crne Gore za narednu godinu uvrsti izgradnju Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, adaptaciju i opremanje tri operacione sale u Opštoj bolnici Bijelo Polje, sistem grijanja i hlađenja u JZU Dom zdravlja Cetinje, rekonstrukciju i adaptaciju domova zdravlja u Rožajama i Tivtu, adaptaciju i rekonstrukciju Klinike za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola KCCG, izradu projektne dokumentacije za Jadransko-jonski auto-put i brze saobraćajnice, kao i rekonstrukcija puta R-15 Donji Ulići – R. Crnojevića, sa rekonstrukcijom kamenog mosta, prenosi DAN.

U projekte su uvršteni i adaptacija regionalnog puta Podgorica–Mateševo, dionica Bioče–Veruša, rekonstrukcije magistralnog puta M-5 Berane–Rožaje kao i M-1 Kamenovo–Petrovac–Bar i regionalnog puta R-18 Bar–Sutorman–Virpazar, zatim izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica u Čanju, rekonstrukcije puteva Plav – Vojno Selo – Gusinje i Gusinje–Grebaje, izgradnje magistralnih puteva Petnjica–Haništa, sa otvaranjem graničnog prelaza sa Srbijom, odnosno Podvade–Trpezi–Kalače, kao i lokalnog puta Tuzi–Mataguži.

Predviđena je i rekonstrukcija saobraćajnice Tuzi–Podgorica od apoteke do skretanja za Sukuruć, izgradnje gondole od centra Kolašina do Ski-centra Kolašin 1600, kao i istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici sa podzemnom garažom, natkrivanje otvorenog olimpijskog bazena u Podgorici, rekonstrukcija i dogradnja objekta Doma vojske u Centar za smještaj sportista, izgradnje zatvorenog bazena i multifunkcionalne sportske sale, sportsko-rekreativnog kompleksa Borovičko jezero, kao i administrativnog objekta na Žabljaku, piše DAN.