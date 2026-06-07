Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama i na ruskom je čestitao Miri Andrejevoj prvu grend slem titulu u karijeri.

Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mira Andrejeva osvojila je prvu grend slem titulu u karijeri. U finalu Rolan Garosa pobijedila je Maju Hvalinjsu (Poljska) lako i ubjedljivo - 6:3, 6:2. Ispisala je tako nove stranice istorije, a na tome joj je čestitao i Novak Đoković i to na ruskom.

"Bravo Miro. Želim ti još mnogo titula", napisao je Đoković na svom Instagram nalogu i tako pokazao koliko vjeruje u veliku nadu svjetskog tenisa.

Mira ima samo 19 godina i postala je najmlađa šampionka Rolan Garosa u 21. veku. Zahvaljujući tituli i 2.000 osvojenih poena se popela na šesto mjesto na WTA listi i ima 5.751 bod. Ako nastavi sa dobrim igrama i na Vimbldonu mogla bi dodatno da napreduje.

Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

Inače, tokom same ceremonije se dogodio i jedan zanimljiv detalj. Mira se našla na improvizovanom podijumu i vidjelo se da je prvi put sa velikim peharom. Stala je, pozirala kamermanima i fotoreporterima, pa je onda to morala da ponovi. Organizatori su joj saopštili da je stajala na pogrešnom mjestu. Uradila je to vrlo brzo opet sa osmjehom.

Pogledajte i kako je taj detalj izgledao: