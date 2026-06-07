Brazil i Argentina upisali su pobijede pred početak Svjetskog prvenstva u fudbalu pošto su slavili na prijateljskim mečevima.

Izvor: RONALDO SCHEMIDT / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo se bliži (od 11. juna do 19. jula) i reprezentacije imaju poslednje pripreme pred početak takmičenja. Tako su u prijateljskim mečevima pobijede upisali Brazil, Argentina i Kurasao.

Ekipa Karla Anćelotija imala je ozbiljnu proveru protiv Egipta i Mohameda Salaha. Posle 90 minuta na stadionu Klivlend Braunsa je upisana pobjeda - 2:1. Bruno Gimaraeš pogodio je u 7. minutu za vođstvo, ap je u 11. Abdel Ziko izjednačio. Na poluvremenu je Karlo Anćeloti napravio čak osam izmena, dok je na drugoj strani sa klupe ušao upravo Salah.

RAPHINHA TO ENDRICK FOR BRAZIL



That moment between Endrick and Don Carlo after scoring the match-winning goal pic.twitter.com/J02x9bSuMj — ESPN FC (@ESPNFC)June 7, 2026

Endrik je zamenio Igora Tijaga i to je bila prava izmena za Anćelotija pošto je u 52. minutu postigao gol za pobjedu. Van tima je i dalje prva zvijezda ekipe - Nejmar, zbog problema sa povredom.

Argentina je rutinski izašla na kraj sa Hondurasom na "Kajl fild" stadionu u Teksasu. Poveli su u 37. minutu preko Lautara Martineza koji je bio siguran sa penala, pa je isti igrač u 54. minutu asistirao Đovaniju Simeoneu za "overu" trijumfa.

Ono što je privuklo najveću pažnju sa ovog meča je odluka selektora Lionela Skalonija da klupi ostavi Lionela Mesija. Da li je samo predostrožnost ili neka lakša povreda, ostaje da se vidi. Oko 90.000 navijača je uzalud skandiralo "Hoćemo Mesija"...

The fans are chanting: “We want Messi! We want Messi!” pic.twitter.com/xDTUxZOG9B — FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ)June 7, 2026

Trijumf je upisao i Kurasao koji je bio ubedljiv protiv Arube (4:0). Svi golovi pali su u drugom poluvremenu, Džošua Brenet je pogodio u 53. minutu, pa je u 68. Džerei Antoanis duplirao vođstvo, Livano Komenesija je u 83. povisio na 3:0. Konačan rezultat postavio je Žuninjo Bakuna u prvom minutu nadoknade. Dobra uvertira za Mundijal za ekipu bivšeg selektora Srbije Dika Advokata koji se vratio na klupu.